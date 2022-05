Kokoomuksen puoluekokoukselle jätetty 239 aloitetta

Aloitteiden aiheiden kirjo on totuttuun tapaan laaja. Määrällisesti eniten aloitteita on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille kuuluvista aiheista. Myös talous- ja turvallisuusteemat korostuvat. Mukana on avauksia myös esimerkiksi eläinoikeuksista, ympäristönsuojelusta sekä lähisuhdeväkivallan uhrien sekä ylivelkaantuneiden ihmisten aseman vahvistamisesta.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteet esimerkiksi seuraavista aiheista (aloitteen aihe, järjestysnumero):

Eläinsuojelurikosten tuomioiden kiristäminen (25)

Lähestymiskiellon vaikuttavuuden lisääminen (38)

Lähisuhdeväkivallan rajaaminen sovittelun ulkopuolelle (39, 40)

Ulosottovelan euromääräinen korkokatto sekä velkaantuneiden yksityishenkilöiden ulosoton suojaosuuden kasvattaminen (41, 42)

E-kansalaisuusmallin selvittäminen Suomessa (47)

Eutanasian hyväksymisen mahdollistava lausuma, omantunnonkysymys huomioiden (53)

Urheilutapahtumien epääminen ihmisoikeuksia rikkovilta mailta (59, 60)

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa liikuntaa ilman tavoitteellisuutta ja kilpailua (61)

Paralympialaisten määrittely yhteiskunnallisesti merkittäväksi urheilutapahtumaksi esim. tiettyjen palloilulajien arvoturnausten tapaan (62)

Englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistaminen (79)

Vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle lisää resursseja ja toimintamahdollisuuksia (100)

Osakesäästötilin käyttöä koskevien rajoitusten purkaminen (118)

Haukien lisääntymisalueiden kunnostus Saaristomerellä (155)

Ydinenergialain uudistuksen nopeuttaminen ja pienydinvoiman sääntelyesteiden poisto (176, 177)

Tasa-arvoa vahvistava perhevapaauudistus (220)

Parempien tuottojen mahdollistaminen työeläkevaroille (232)

Apteekissa tarjottavien perusterveydenhuollon palveluiden laajentaminen ja omistussääntelyn keventäminen (236, 237)

Aloitteet ja puoluehallituksen vastaukset päätösesityksineen on julkaistu kokoomuksen nettisivuilla.