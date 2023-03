Kokoomuksen Risikko: Poliisireservi asevelvollisuusjärjestelmää hyödyntäen

Kokoomusedustajat: Hallituksen perintönä lisää lupabyrokratiaa rakentajille ja kunnille 1.3.2023 11:35:02 EET | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustajat ovat pettyneitä, että eduskunta on hyväksymässä uuden rakentamislain, vaikka edes hallituspuolueista sille ei tunnu löytyvän kannattajia. Kokoomus on esittänyt lakiehdotuksen hylkäämistä. Lakikokonaisuus on poikkeuksellisen huonosti ja puutteellisesti valmisteltu. Lisäksi se on sisällöllisesti alkuperäisten tavoitteiden vastainen.