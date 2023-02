Kokoomuksen Satonen: Tehtyjen työtuntien määrää pitää kasvattaa – ei vähentää

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen tyrmää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen ehdotuksen valtion järjestämästä nelipäiväisestä työviikosta.

“Mäkyseltä unohtuu, että kaikki yritykset Suomessa ovat vapaita siirtymään nelipäiväiseen työviikkoon vaikka heti huomenna. Työehtosopimuksia paremmin saa aina sopia. Jos nelipäiväinen työviikko olisi ylivoimaisen hyvä juttu, miksi yritykset eivät joukoittain ole jo siihen siirtyneet?” Satonen kysyy.

Satosen mukaan työtuntien määrän vähentäminen heikentäisi talouskasvua ja vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen.

“Ehdotus on absurdi. Yrityksissä on työvoimapula. Demarit vähentäisivät valtion määräyksellä tehtyjen työtuntien määrää. Se tarkoittaa määritelmällisesti talouskasvun hidastamista. Työtuntien määrän romahtaminen vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen, joka on jo nyt vaakalaudalla vasemmistohallituksen vastuuttoman velkapolitiikan jäljiltä”, Satonen sanoo.

“SDP sanoo keskeiseksi keinokseen velkaantumisen taittamisessa ennusteita nopeamman talouskasvun ja työllisyyteen. Tavoite perustuu hatarille toiveille. Tähän mennessä demareiden ehdottamilla keinoilla verokiila kasvaisi, työllisyys heikkenisi ja talouskasvu vain hidastuisi. SDP menee vasemmistoliitosta vasemmalta ohi”, Satonen huomauttaa.

Satosen mukaan ratkaisu Suomen työmarkkinoiden ongelmiin on vapaampi työehtojen sopiminen työpaikoilla.

“Ongelmat niin työhyvinvoinnissa kuin työnteon joustavuudessa on otettava vakavasti. Työkykyä tukevia palveluita on oltava tarjolla kaikilla työpaikoilla. Tilanne esimerkiksi mielenterveysongelmien osalta ei kenties olisi näin vakava, jos hallitus olisi lupauksiensa mukaisesti toteuttanut terapiatakuun”, Satonen sanoo.

“Nykyisessä järjestelmässä ammattiliitot jyräävät työntekijät työpaikoilla. Yrityksillä on vähemmän mahdollisuuksia tarjota erilaisia vaihtoehtoja työntekijöille, vaikka ehdoista vallitsisi yhteisymmärrys työntekijöiden ja yrityksen välillä”, Satonen sanoo.

“Sopimisvapauden lisäämisen on havaittu olevan yhteydessä palkkojen kasvuun. Joustavat työmarkkinat auttavat osaavia ihmisiä löytämään sellaisen työnantajan, jonka kanssa yhteispeli toimii. Kaikki voittavat ja talous kasvaa. Siksi työmarkkinoille tarvitaan lisää joustavuutta”, Satonen sanoo.