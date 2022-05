Kokoomuksen Satonen vappupuheessaan: Kannustinloukkuja purettava välittömästi

Kokoomuksen Laiho: YTHS:n jonot saatava kuriin 29.4.2022 14:56:23 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on huolissaan YTHS:n paisuneista hoitojonoista. Laihon mukaan on kohtuutonta, että opiskelijat eivät pääse palveluun, joka heille lain mukaan kuuluu ja josta he myös joutuvat itse maksamaan. Laiho jätti hallitukselle tänään kirjallisen kysymyksen YTHS:n ongelmista.