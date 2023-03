Kokoomuksen Valtonen: Vain ääni Kokoomukselle on ääni veronkevennyksille

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen mukaan Kokoomukselle vaaleissa on kyse Suomen suunnan kääntämisestä kohti toiveikkuutta. Valtonen arvioi vaalien tiukan loppukirin ratkeavan sen perusteella, minkä joukkueen keinoilla suomalaiset uskovat Suomen suunnan muuttuvan.

“Suomi valitsee joko valtiokeskeisen tai ihmiskeskeisen vaihtoehdon välillä. Velkaantuminen uhkaa hyvinvointimme kasvua. Menojen kasvu on saatava pysähtymään ja kasvu vauhtiin”, Valtonen sanoo.

“Ymmärrys julkisen talouden tilasta on ehdoton edellytys hallitusyhteistyölle. Ennusteet ovat synkentyneet, mutta SDP on pysynyt rahaa on -linjallaan. Marin on lukinnut demarit uusvasemmistolaiseen velkapolitiikkaan. SDP on irti todellisuudesta”, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan vaalipaneeleiden perusteella on tullut selväksi, että vain Kokoomuksella on uskottavat keinot talouskasvun vauhdittamiseksi ja velkaantumisen lopettamiseksi.

“Kokoomus on esittänyt konkreettiset keinot kestävälle kasvulle ja velkaantumisen taittamiseksi. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että puolue pitää keskeisistä tavoitteistaan kiinni”, Valtonen sanoo.

“Marin hyökkäsi voimalla Kokoomuksen talouspolitiikkaa vastaan alusta asti. Valtiouskoiset demarit pitävät Kokoomuksen ihmiskeskeistä linjaa vaarallisena, sillä se antaisi ihmisille enemmän valtaa päättää omista asioistaan. Viimeisessä vaalipaneelissa Marin kauhisteli, miten Kokoomuksen ehdotukset voisivat johtaa siihen, että ihmisille voi jopa kertyä säästöjä”, Valtonen sanoo.

”Marin maalailee viholliskuvia, kun omat ratkaisut ovat johtaneet taantuvaan Suomeen, jossa sote on kriisissä. Demarivallan jälkeen suomalaiset ovat veloissaan ja peloissaan,” Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan kasvu ei käynnisty, jos raskasta verotaakkaa ei pureta ja lisätä työmarkkinoiden joustavuutta.

“Kokoomus on sitoutunut työn verotuksen keventämiseen. Suomi on kovaa vauhtia menossa kohti maailman kireintä kokonaisveroastetta. Raskas verotaakka on pallona kasvun jalassa. On vaikea ymmärtää, miksi keskeiset kilpakumppanimme haluavat pitää kiinni kireästä työn verotuksesta”, Valtonen sanoo.

Suomen Yrittäjien teettämän kyselyn mukaan Perussuomalaiset kannattavat valtion veronmaksajien rahoilla tekemää yritystoimintaa, vaikka tuotantoa syntyisi markkinaehtoisesti.

”Persuista on kuoriutunut näissä vaaleissa demarien kaltainen valtiouskovainen puolue. Veroja ei haluta laskea ja julkinen tuotanto menee yritysten edelle. Työmarkkinoilla halutaan säilyttää kankeat ja suuria suosivat yhden koon työehdot,” Valtonen linjaa.

Valtosen mukaan tulevan hallituksen keskeinen tehtävä on pienentää vasemmistohallituksen aikana paisunutta valtion suurta roolia taloudessa.

“Ihmisille tulee antaa enemmän tilaa yrittää ja onnistua. En käsitä, miksi veronmaksajien rahoilla pitää tuottaa esimerkiksi fysioterapiaa, siivousta tai catering -palveluita. Valtion ei pidä kilpailla yksityisten yritysten kanssa. Kokoomus on ainoana puolueena yrittäjän, markkinatalouden ja sellaisen yhteiskunnan puolella, jossa asiakkaalla on vapaus valita”, Valtonen sanoo.