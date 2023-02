Kokoomuksen Vestman: Hallituksen perusteeton metsästäjäviha vaarantaa liikenneturvallisuuden Länsi-Uudellamaalla

Eduskunnan ympäristövaliokunta on tänään hallitusrintaman tuella hyväksynyt mietinnön, jonka mukaan hirven- ja valkohäntäkauriin metsästysajo Nuuksion kansallispuistossa kielletään. Kansanedustaja Heikki Vestman moittii hallituspuolueita liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, luontoarvojen heikentämisestä ja perusteettomasta metsästäjävihasta.

”Hallitus on jäänyt vihreän ympäristöministerin metsästäjävihan panttivangiksi. Kärsijöitä ovat erityisesti uusmaalaiset autoilijat, joiden liikenneturvallisuus heikkenee. Hirvieläinkannat ovat räjähtäneet Uudellamaalla, mikä vaarantaa ihmishenkiä”, Vestman sanoo.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan on ilmeistä, että jos hirvieläinkannat kasvavat nykyisestä eikä onnettomuuksia estäviä lisätoimia toteuteta, liikenneonnettomuudet lisääntyvät. Myös liikenneturva kanta on, ettei pidä vähentää metsästämisen mahdollisuutta Nuuksion kansallispuiston alueella.

”Asiantuntijat ovat olleet täysin yksimielisiä metsästyksen olevan ainoa keino hillitä hirvieläinkantojen kasvua. Ainoastaan ympäristöministeri asettui tämän tosiasian kanssa poikkiteloin. SDP, keskusta ja RKP peesasivat tätä järjettömyyttä”, Vestman kertoo.

Ajometsästys ei tarkoita ampumista puiston alueella, vaan mahdollisuutta ajaa hirvieläimet puistosta alueille, joissa ne voidaan turvallisesti ampua. Toiminta ei vaikuttaisi mitenkään epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.

”Ajometsästys nimenomaan parantaa alueen luonnonoloja, kun muille eliölajeille kuten haapapuille haitallisen vieraslajin, valkohäntäkauriin kantaa saataisiin pienennettyä”, Vestman sanoo.

Ainoa julkilausuttu peruste ajometsästyksen kiellolle on ollut Nuuksion korkeat kävijämäärät. Lisäksi on väitetty, ettei ajokielto toisi muutosta nykytilaan.

”Ympäristöministerin perustelut ontuvat alusta loppuun. Nuuksion kävijämäärät eivät ole suurempia kuin kansallispuistoissa, joissa hirvieläinten ajo on sallittu. Kansallispuiston alueilla metsästys on ollut vanhojen vuokrasopimusten perusteella sallittua vielä viime vuoteen saakka. Nykytilaan on muutenkin näin tullut raju muutos, kun metsästys on tullut kielletyksi”, Vestman kertoo.

Vestman myös muistuttaa metsästyksen olevan yksi Suomen tärkeimmistä luontoharrastuksista ja alueellisesti ajo-oikeuden kielto voi jopa estää tärkeän luontoharrastuksen jatkumisen kokonaan.

”Valitettavasti metsästäjävihan sijaiskärsijöihin lukeutuu liikenteenkäyttäjien ja metsästäjien lisäksi myös luonnonsuojelun hyväksyttävyys, joka saa tämän esityksen myötä jälleen uuden kolauksen”, Vestman päättää.