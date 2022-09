Kokoomuksen Vestman ja Kopra: ”Suomen turvallisuus etusijalle” – Ei turvapaikkaa Venäjän liikekannallepanoa pakeneville

”Turvapaikka Suomessa ei kuulu sotaa kannattaville tai sen hiljaa hyväksyneille venäläisille, jotka yrittävät nyt paeta liikekannallepanoa. Asevelvollisuus tai liikekannallepano ei anna laillista oikeutta turvapaikkaan eikä pidäkään antaa”, Vestman sanoo.

”Putin on julistanut Venäjälle osittaisen liikekannallepanon ja kiristänyt sotaretoriikkaa lännelle. Sisäinen tilanne Venäjällä on juuri nyt herkkä ja arvaamaton. Vaikka tällä hetkellä tilanne Suomen itärajalla on rauhallinen, yksi skenaario on, että liikekannallepano tuo rajalle merkittävän määrän mobilisointitoimia pakenevia asevelvollisuusikäisiä venäläisiä turvapaikanhakijoita”, Jukka Kopra jatkaa.

Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat ajaneet (HS 23.9.) linjaa, jonka mukaan liikekannallepanoa pakenemisen tulisi olla peruste turvapaikalle. SDP:n Erkki Tuomioja kommentoi: ”Kyllä se minusta on turvapaikan aihe”. Sisäministeri Mikkonen taas on korostanut eduskunnan kyselytunnilla jokaisen venäläisen oikeutta hakea turvapaikkaa Suomesta.



Vestmanin mukaan venäläiset asevelvolliset Suomessa voivat muodostaa jo turvapaikan hakuprosessin aikana uhkan kansalliselle turvallisuudelle.



”Asevelvollisia miehiä on Venäjällä miljoonia. Venäjän mukaan se on sodassa paitsi Ukrainaa koko länttä vastaan. On ennen kuulumatonta ja vaarallista, että hallitus alkaisi tarjota turvapaikkaa, edes vihjaa sen mahdollisuudesta, hyökkäyssotaa käyvän Venäjän reserviläisille. Hallitukselta tarvitaan selkeä viesti, että asevelvollisuutta pakeneminen ei ole mikään oikeus turvapaikkaan ja sitä on turha yrittää hakea”, Vestman sanoo.

”On ilmeistä, että suuren joukon venäläisiä turvapaikanhakijoita tulo maahan olisi Suomelle potentiaalinen turvallisuusuhka. Tulijoista suuri osa olisi Venäjän sotilaskoulutettua reserviä, jotka voisivat jäädä maahan arviolta vähintään vuoden kestävän prosessin ajaksi. Kaikkien tulijoiden taustoja ja motiiveja olisi käytännössä mahdotonta selvittää. Venäjä on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut hyödyntävänsä ulkopolitiikassaan valheellisia muiden maiden venäläisvähemmistöihin liittyviä narratiiveja”, Jukka Kopra jatkaa.