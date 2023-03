Kokoomuksen Vestman vaatii sähkölle hintajarrua: ”Miljardiluokan lasku pitää estää jatkossa”

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman vaatii, että sähkömarkkinoilla laitetaan hintajarruja kohtuuttomien sähkön hintojen estämiseksi jatkossa. EU:n komissio on antanut eilen ehdotuksensa sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksesta. Vestman suhtautuu komission esityksiin myönteisesti mutta vaatii tehokkaampia keinoja hintojen kohtuullistamiseksi.

“Viime vuoden sähkön hintakatastrofi ja miljardien perusteettomat laskut suomalaisille eivät saa enää koskaan toistua. Nyt on oikea aika valmistella hintajarruja, joilla varmistetaan, että sähkö on tulevaisuudessa varmasti edullista. Vastaisuudessa korkeimman sähkön tuotantohinnan ei enää yksin pidä määrittää kaiken sähkön hintaa markkinalla. Sähkömarkkinoita on uudistettava kuluttajien ja sähköä käyttävien yritysten eduksi”, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan viime vuoden huippuhinnat ovat paisuttaneet sähköyhtiöiden tulosta kotitalouksien ja pk-yritysten kustannuksella kohtuuttomasti. Ylen MOT-toimitus julkaisi selvityksen sähköyhtiöiden suomalaisten kustannuksella tekemän voiton määrästä. Sähkön ostajille syntyi MOT:n mukaan ylimääräisiä kuluja jopa 5 miljardia euroa.

“Sähkön kiskurihinnoilla on siis köyhdytetty suomalaisia miljardeilla, aiheutettu valtavat tappiot monelle yritykselle ja kurjistettu Suomen kansantaloutta. Mekanismi, joka sallii tällaisen, ei kerta kaikkiaan ole hyväksyttävä. Sitä pitää muuttaa reilummaksi”, Vestman sanoo.

Kokoomus esittää arvioivaksi EU-pöytiin hintamallia, jossa kalleimmat sähköpörssin tarjouksen irrotetaan marginaalihinnan muodostuksesta ja hinnoitellaan erikseen. Lisäksi Kokoomus on esittänyt sähkön tukkumarkkinoille suojaavaa hintakattoa, joka vakauttaisi markkinaa.

”Hyöty puhtaan sähkön murroksesta pitää näkyä myös kotien ja yritysten sähkölaskuissa. Esiin nostamassamme sähköpörssin hinnoittelutavassa sähkön huippuhinnat jopa puolittuisivat. Nykyisen marginaalihinnoittelu hyödyt säilyisivät. Käsittämätöntä on, että nykyinen hallitus on vastustanut nykyiseen hintamalliin puuttumista. Suomen tavoitteena EU-pöydissä pitäisi olla edullinen ja vakaa sähkön hinta”, Vestman toteaa.

EU:n komission ehdotuksessa sähkömarkkinoita uudistetaan siten, että turvataan kuluttajille ja pk-yrityksille mahdollisuus valita itselleen sopivin erilaisten sopimusten joukosta. Sähkön käyttäjillä tulee olla halutessaan mahdollisuus turvallisiin, pitkän aikavälin kohtuullisiin hintoihin.

“Vakaa hinta suojelee niitä kuluttajia ja yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä joustaa kulutusta heiluvien markkinahintojen mukaan. Sähköhän on välttämättömyyshyödyke, jonka tulee olla kaikkien saatavilla ja vaivatta käytettävissä. Kaikki eivät halua pörssisähkösopimusta eikä siihen pidä kuluttajia pakottaa. Siksi tämä komission linjaus on erittäin tervetullut”, Vestman sanoo.

Erityisen huolissaan Vestman on viime syksyn ja talven aikana kohtuuttoman kalliin määräaikaisen sopimuksen loukkuun jääneistä. Aalto-yliopiston datahuoneen mukaan 300 000 kotitaloutta teki viime vuonna määräaikaisen sähkösopimuksen yli 20 senttiä kilowattituntihinnan vallitessa.

“Moni suomalainen teki kalliin sopimuksen aidossa hädässä. Ihmisten hätää käytettiin sumeilematta hyväksi. Sähköyhtiöiden pitää nyt ymmärtää yhteiskuntavastuunsa ja antaa näille suomalaisille mahdollisuus päivittää sähkösopimuksensa. Jos sähköyhtiöt eivät toimi vapaaehtoisesti, seuraavan hallituksen pitää puuttua peliin”, Vestman linjaa.