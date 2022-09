Kokoomus esittää Veikkauksen monopolin purkamista

Kokoomus vaatii hallitusta käynnistämään viipymättä selvityksen rahapelimarkkinan lisenssijärjestelmästä, jotta seuraava hallitus voi tehdä selvityksen pohjalta päätöksiä. Lisenssimalli käsittäisi Ruotsin mallin mukaisesti rahapelaamisen digipelimarkkinan. Puolueen rahapelipoliittisia linjauksia ovat valmistelleet kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Sari Multala.

”Veikkauksen osuus digitaalisesta rahapelimarkkinasta on laskenut nopeasti lähelle 50 prosentin rajaa. Verkossa tapahtuva pelaaminen valuu ulkomaisille toimijoille, jotka eivät maksa veroja Suomeen eivätkä rahoita rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Tuotot valuvat ulkomaille, mutta haitat jäävät Suomeen. Lisenssijärjestelmällä kaikki toimijat saataisiin saman sääntelyn piiriin sekä maksamaan voitoistaan arpajaisveroa ja lisenssimaksuja”, Wallinheimo avaa.

Kokoomus vaatii myös rahapelivalvonnan ja pelihaittojen ennaltaehkäisyn vahvistamista. Puolueen mukaan rahapeliongelmia pitäisi käsitellä samalla vakavuudella kuin muitakin riippuvuuksia. Puolueen mukaan lisenssimallin avulla rahapelitoiminnasta nykyistä suurempi osa saataisiin Suomen sääntelyn piiriin, jolloin viranomaisilla olisi parempi mahdollisuus puuttua ongelmiin.

”Uudistuksen yhteydessä on varmistettava riittävä rahapelivalvonta. Tällä hetkellä valvonta ei tavoita suurta osaa peliyhtiöistä ja on heikosti resursoitu. Toimiva lisenssijärjestelmä vaatii vahvaa ja riippumatonta valvontaviranomaista. Lisäksi on varmistettava riittävät resurssit pelihaittojen ennaltaehkäisyyn ja pelihaitoista kuntoutumiseen”, Multala sanoo.

Kokoomus uudistaisi rahapelipolitiikkaa myös siirtämällä peliriippuvuutta aiheuttavat rahapeliautomaatit kauppojen auloista, huoltoasemilta ja ravintoista erillisiin pelisaleihin. Puolue on tyytyväinen, että eduskuntaryhmät löysivät aiemmin yhteisymmärryksen Veikkauksen tuottojen ja sen ns. edunsaajien rahoituksen välillä.

”Pelikoneet aiheuttavat nettipelaamisen ohella suurimmat haitat. Siksi niiden pitäisi olla piilossa pelisaleissa. On väärin, että rahapeliongelmainen joutuu kohtaamaan pelikoneita joka ikisellä kauppareissulla. Uudistusten läpivieminen on nyt helpompaa, kun kytky Veikkauksen ja sen edunsaajien rahoituksen välillä on katkaistu”, Wallinheimo sanoo.