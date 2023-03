Kokoomus haluaa poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden heti seuraavalla vaalikaudella

Kokoomus haluaa Suomen lisäävän kunnianhimon tasoa asunnottomuuden poistossa. ARA:n selvityksen mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli asunnottomia 3 686 henkeä. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133 henkeä. Asunnottomuus keskittyy erityisesti Etelä-Suomen kaupunkialueille.

“Asunnottomuuden poistamiseksi tehtävässä työssä on otettu merkittäviä askeleita viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteista huolimatta kuluvalla vaalikaudella ei kuitenkaan ole onnistuttu laskemaan määrää riittävästi. Jokainen asunnoton on yksinkertaisesti liikaa. On väärin, että joka yö iso joukko ihmisiä etsii suojaa yöksi. Ei se ole meidän Suomemme. Meidän on pystyttävä parempaan”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painottaa.

Kokoomuksen mukaan erityisesti asunto ensin -periaate on ollut ratkaiseva asunnottomuuden vähentämisessä. Sen kantava ajatus on, että ennen kuin muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia voidaan ratkoa, tarvitsee ihminen itselleen kodin.

“Autetaan ihmiset elämän syrjään kiinni, jotta suurempi muutos elämässä olisi edes mahdollista saavuttaa. Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville asunto ensin -yksikkö voi olla ainoa tie ulos umpikujaan ajautuneesta elämästä. Asunto ensin -periaate on asunnottomalle armollinen. On hienoa, että mallia on lähdetty luomaan ja yksikköjä perustettu”, Orpo kiittää.

Asunnottomuuden torjunta vaatii riittävää asuntokantaa, oikeassa suhteessa palveluita kuten asunto ensin -yksiköitä ja estävää työtä kuten häätöjen ennaltaehkäisyä. Kokoomuksen mielestä on oikein kohdentaa yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot ensisijaisesti niille, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat.

“Toivon, ja uskon, että asunnottomuuden poistaminen on tavoite joka jaetaan läpi puoluekentän. Tällä vaalikaudella olisi voitu tehdä enemmän. Nyt on aika ryhtyä toimiin. Asunnottomuus on olosuhde ja sosiaalinen ongelma, jonka poistaminen Suomesta on aidosti mahdollista. Siksi haluamme kirjata tavoitteen ja keinot seuraavan hallituksen ohjelmaan”, Orpo vaatii.

Orpo tutustui helmikuussa Sininauhasäätiön asunto ensin -yksikköön, asunnottomien päiväkeskukseen ja asunnottomille nuorille suunnattuun toimintaan. Blogi aiheesta: https://www.kokoomus.fi/petteri-orpo-pitkaaikaisasunnottomuus-on-poistettava-jo-ensi-vaalikaudella/