Kokoomus johdattelee pettävälle jäälle - Markus Lohi arvioi puolueiden talousohjelmat

Kokoomus, Perussuomalaiset, SDP ja Keskusta ovat julkaisseet talouslinjauksensa. Ohjelmien vertailu on paikallaan, onhan talouspolitiikka yksi vaalien keskeisiä kysymyksiä. Julkaisen arvioni puolue kerrallaan, aloittaen kokoomuksesta.

Kokoomus on mainostanut itseään vastuullisen taloudenpidon puolueena. Puolue on oppositiossa kannattanut valtaosaa tämän hallituskauden menonlisäyksistä, vaatien usein jopa avokätisempää rahoitusta eri sektoreille. Hallituksen miljardipanostukset esimerkiksi tienpitoon, poliisiin ja puolustukseen ovat saaneet kehuja, samaten hallituksen yrityksille antamat veronkevennykset. Samalla kokoomus on arvostellut näiden päätösten aiheuttamaa velkaantumista, opposition etuoikeudella.

Eikä oppositiossa tarvitse muistella myöskään sitä, miten Kokoomuksen johdolla valtio velkaantui noin 30 miljardia euroa budjettivuosina 2012-2015, ilman pandemiaa tai Euroopan taloutta horjuttavaa sotaa.

Tältä pohjalta on kiinnostava lukea, millaisen kuvan kokoomus piirtää tulevasta vaalikaudesta.

Aloitetaan hyvästä. Erityisesti työllisyyden osalta kokoomus esittää monia kannatettavia ja vaikuttavia toimia, kuten työttömyysturvan uudistamista.

Kokoomuksen linja on kuitenkin sokean oikeistolainen. Kokoomus väittää olevansa tosissaan julkisen talouden tasapainottamisen kanssa, mutta antaa lupauksen suurituloisimpia suosivasta veroalesta, joka kasvattaisi budjettiaukkoa miljardilla eurolla vuodessa. Tämä on kaikkien jakolupausten äiti.

Jos kykenisimme korottamaan haittaveroja miljardilla eurolla ilman ongelmia, kuten Kokoomus sanoo, pitää tällä toimella vahvistaa julkista taloutta. Näin voimme lieventää sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia.

Kokoomus on myös luetellut pitkän listan kohteita, joista ei saa leikata. Orpo on antanut koulutuslupauksen, jättämättä kertomatta mitä se tarkoittaa: Kovempia säästöjä sosiaaliturvaan. Eläkeläiset, sairaat, lapsiperheet ja muut perusturvaan luottavat kantavat sitä suuremman taakan, mitä enemmän muita kohteita suljetaan säästöjen ulkopuolelle.

Orpo lupaa kaventaa olemassa olevien teiden ja raiteiden korjausvelkaa sekä toteuttaa arviolta kymmenen miljardia euroa maksavat upouudet ratayhteydet, vaikka asiantuntijoiden mukaan nämä hankkeet ovat taloudellisesti vastuuttomia ja ilmastovaikutuksiltaan turmiollisia.

Todellisuudessa miljardihankkeet jouduttaisiin rahoittamaan suurelta osin veronmaksajien kukkarosta ja nykyisten teiden ja raiteiden kunnossapidon kustannuksella.

Mahtaako kokoomus itsekään uskoa, että nämä jättilupaukset voidaan toteuttaa ja samalla tasapainottaa julkista taloutta? Tuskinpa.

Kokoomuksen talousohjelmasta välittyy myös tunnelma, että kasvu on metropolikeskeistä. Koko Suomen potentiaalia ei tunnisteta, eikä myöskään sitä, että vähähiilinen talous tarvitsee vahvaa aluepolitiikkaa.

Kokoomuksen ohjelman tavoitteet on hyvin mitoitettu, mutta puolueen isot lupaukset ovat joko erittäin kalliita tai muuten talouden tasapainottamistyötä vaikeuttavia. Pahoin pelkään, että kokoomus on mennyt tekemään isoja ja ristiriitaisia rahalupauksia, jotka se joutuu heti vaalien jälkeen pettämään.

Kirjoitus on julkaistu Keskustan verkkosivuilla lauantaina 18.2.2023.