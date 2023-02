Kokoomus julkisti vaaliohjelmansa: Nyt on aika pelastaa hyvinvointiyhteiskunta

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma jakautuu kuuteen päätavoitteeseen ja kukin näistä 10 toimenpiteeseen. Puolue kutsuu ohjelmaa työlistaksi.

”Suomi tarvitsee kauniiden korulauseiden sijaan tekoja hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Haluamme laittaa Suomen talouden kuntoon, koska vahva talous on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin. Tervetuloa talkoisiin, sillä Suomi on meidän yhteinen asia”, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Ensimmäinen vaaliohjelman tavoitteista on Suomen talouden ja suomalaisten elintason kääntäminen nousuun.

”Talous kasvaa ja suomalaisten elintaso nousee, kun Suomessa kannattaa yrittää, investoida ja työllistää. Tämä edellyttää yrityksille kannustavaa, vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä ja verotusta. Sama koskee työntekoa. Suomi pärjää, kun täällä kannattaa kouluttautua ja tarttua työtarjouksiin. Veroja kiristämällä Suomi ei nouse”, Orpo sanoo.

Hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi kokoomus haluaa laittaa julkisen talouden tulot ja menot tasapainoon. Puolue esittää kahden vaalikauden mittaista talouden tervehdyttämisohjelman, jolla Suomen julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan vuoteen 2031 mennessä.

”Haluamme tasapainottaa julkista taloutta nostamatta kokonaisveroastetta. Tämä edellyttää talouskasvun vauhdittamista, työllisyysasteen vahvistamista sekä valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien menojen priorisointia”, Orpo sanoo.

Kokoomuksen tavoitteet:

Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen On oikea aika tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta On oikea aika varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus Suomalainen osaaminen ja innovaatiot - nyt on niiden aika Lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä - nyt on oikea aika

Eduskuntavaaliohjelma on luettavissa puolueen verkkosivuilla

https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-eduskuntavaaliohjelma-2023/