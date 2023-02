Kokoomus: Nyt on oikea aika laittaa koulutuksen perusasiat kuntoon

Kokoomus julkaisi tänään koulutuspoliittisen ohjelman, joka tähtää oppimistulosten vahvistamiseen ja suomalaisten koulutustason nostamiseen. Puolueen mukaan nyt on oikea aika laittaa koulutuksen perusasiat kuntoon.

”Meidän päättäjien on otettava heikentyneet oppimistulokset sekä laskenut koulutustaso vakavasti. Nyt on oikea aika laittaa oppimisen perusta kuntoon, jotta voimme varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävän osaamisen niin jatko-opintoihin kuin työelämään”, puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Suomalaisten oppimistulokset ovat olleet PISA-tutkimusten mukaan laskusuunnassa vuodesta 2006 alkaen. Kokoomuksen mielestä kehityskulkuun ei ole osattu puuttua riittävällä tavalla. Puolue korostaa, että koronapandemia osaltaan on lisännyt lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajetta.

”Esitämme peruskouluihin osaamistakuuta. Haluamme, että valtakunnallisesti määritellään tiettyjen taitotasojen yhdenmukaiset osaamisen arviointikriteerit. Peruskoulun päättävältä oppilaalta on edellytettävä perustaitojen vähimmäistason osaamista. Näin varmistamme, että oppilaat saavuttavat riittävän osaamisen jatko-opintoihin”, ohjelman valmistelusta vastannut kansanedustaja Sari Multala sanoo.

Kokoomuksen mukaan oppimisen perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Puolue haluaa, että tulevina vuosina kiinnitetään erityishuomiota peruskoulun vahvistamiseen.

”Haluamme kehittää oppimisen tukea, jotta jokainen oppilas saa yksilöllisesti tarvitsemansa avun. Myös oikeus ja mahdollisuus pienryhmäopetukseen on varmistettava. Perustaitojen varmistamiseksi alakouluissa on lisättävä enemmän aikaa niiden oppimiseen. Niin ikään sosiaali- ja terveyspalveluita on saatava nopeammin oppilaan niitä tarvitessa”, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko sanoo.

”Koulutuspolitiikka edellyttää tulevana vuosikymmenenä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tempoilevaa politiikkaa tulee välttää ja jo päätettyjen uudistusten toimeenpanoon on edelleen panostettava. Ennen kaikkea koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työrauhaa ydintehtäviensä toteuttamiseen”, Multala sanoo.

Koulutuspoliittinen ohjelma on luettavissa kokoomuksen verkkosivuilla.