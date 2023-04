Kokoomus Risikko: Hallitus jarruttaa hoitojonojen lyhentämistä

”Marinin vasemmistohallitus leikkasi yksityisen hoidon Kela-korvauksia järjenvastaisesti. Juuri nyt yksityisen sektorin apua tarvittaisiin kipeästi, koska hoitojonot pidentyvät koko ajan. Leikkaus on peruttava viipymättä”, Risikko sanoi Seinäjoella.

Risikko ihmettelee, miksi myös Kela on ryhtynyt tai ehkä määrätty heikentämään hoitoalan yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

”Vuoden alussa astui voimaan todella erikoinen määräys. Kela ei enää saa maksaa sairasvakuutuslain mukaisia korvauksia potilaille, jos palvelun tuottaa yhteiskunnan omistamissa tiloissa vuokralaisena toimiva yritys”, Risikko hämmästeli.

Hänen mukaansa Suomessa on lukuisia terveyskeskuksia ja sairaaloita, jotka on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan terveydenhuollon käyttöön. Hyvinvointialueet eivät näitä kaikkia tiloja tarvitse, joten vapaita tiloja on.

”Jos näitä tiloja vuokraa yksityinen hoitoalan yrittäjä, tämän päätöksen mukaan potilas ei saa hoidostaan Kela-korvausta. Ei voi välttyä ajatukselta, että taustalla saattaa olla vasemmistohallituksen yrittäjävastaiseen ideologiaan liittyvää ohjeistusta”, Risikko arveli.

Käytännössä päätös estää yksityisiltä palveluntuottajilta terveyskeskusten ja sairaaloiden tilojen vuokraamisen. Verorahoilla rakennettuja tiloja jää siis tyhjilleen, vaikka yksityisellä palveluntuottajalla olisi niille tarvetta.

”Näitä päätöksiä ei voi mitenkään perustella hoitoa tarvitsevan ihmisen näkökulmasta. Niistä paistaa ymmärtämättömyys sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuusongelmista sekä vastenmielisyys yksityistä palvelutoimintaa kohtaan. Tällä asenteella ei soten valuvikoja korjata. Kaikki sote-toimijat on otettava käyttöön, jotta hoitojonot saadaan purettua”, Risikko sanoi.