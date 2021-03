Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa - Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty 22.4.2021 saakka.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2021 jatkanut määräystä, jonka mukaan yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty. Päätös on voimassa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Määräys on voimassa 22.4.2021 saakka.



Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 (päivitetty 22.2.2021) antamaa ohjetta.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueet ovat perustasolla

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon.



Aluehallintoviraston arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne ja todetut tartunnat, myös uuteen koronavirusmuunnokseen liittyvät riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakointi ovat tärkeitä. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sekä niiden lähialueiden heikko tilanne heijastuu kaikille alueille. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja etenkin suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata. Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret.



Epidemia on tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla perustasolla. Ottaen huomioon muun muassa alueen sairaanhoitopiirin asiantuntijatahoina antamat suositukset, tällä hetkellä voimassa olevia rajoitustoimenpiteitä voidaan pitää riittävinä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueella. Päätöstä arvioidaan tarvittaessa uudelleen alueellisen epidemiatilanteen muuttuessa, tai mikäli valtakunnallinen epidemiatilanne ja kansallinen epidemian torjuntatyön ohjaus edellyttävät.



Määräys on voimassa ajalla 23.3.2021 - 22.4.2021.



Aluehallintovirasto voi tehdä tämän tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen enintään yhden kuukauden ajaksi.



Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (pdf) | Kunnat, joita päätös koskee (pdf)

Rajoituksista on hyötyä, jos niitä noudatetaan vastuullisesti

On tärkeää, että kaikki suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja noudattavat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Vain vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Rokottaminen on saatu käyntiin, mutta se ei poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla voimassa kuuden henkilön rajoitus

Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla on edelleen kiellettyjä kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi (6) henkilöä. Maaliskuun alussa tehty määräys on voimassa 8. - 31.3.2021.



Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 5.3.2021.

Lisää tietoa

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien verkkosivut koronaviruksesta:



Pohjois-Karjala - Siun sote | Pohjois-Savo - KYS



Etelä-Savo - Essote | Itä-Savo - Sosteri

Yleistiedoksiannot (päätökset) aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Lisätietoja medialle

• 17.3.2021 klo 10.30 - 14.00

• 18.3.2021 klo 8.00 - 11.00

aluehallintoylilääkäri Tiina Reijonen, p. 0295 016 880

(lääketieteelliset kysymykset)

• 17. ja 18.3.2021 klo 12-13

johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888 (yleiset asiat)

Muina aikoina median kyselyt sähköpostitse: auli.posti@avi.fi