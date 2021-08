Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan alueilla – määräys turvaväleistä päättyy 29.8.

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 27.8. päättänyt jatkaa tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksia sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan alueilla ajalle 30.8.–12.9.2021. Määräystä turvaväleistä ei jatketa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa kokoontumisrajoituksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa ja Punkalaitumella. Uusi päätös on voimassa 30.8.–12.9.2021. Sairaanhoitopiiriltä saadun selvityksen mukaan tartuntamäärät sairaanhoitopiirin alueella ovat edelleen huomattavia, ja paikallisten viranomaisten käytössä olevien toimenpiteiden tueksi tarvitaan vielä ainakin lyhytaikaisesti aluehallintoviraston määräys. Tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla tehtävää ns. turvavälipäätöstä ei pidetä enää tarpeellisena jatkaa, ja sen voimassaolo alueella päättyy 29.8.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on hybridistrategian mukaisessa epidemian leviämisvaiheessa. Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän kokouksessa 24.8.2021 saatujen tietojen mukaan alueen koronailmaantuvuus on viimeisen kahden viikon aikana ollut 119 tapausta 100 000 asukasta kohden, ja uusien tartuntojen määrä on ollut viimeisten viikkojen aikana voimakkaassa laskussa aiempaan nähden. Otetuista testeistä 2,1 % on ollut positiivisia, ja tartunnoista 66 % on voitu jäljittää viikon aikana. Yli puolet jäljitetyistä uusista tartunnoista on ollut peräisin perhepiiristä tai samasta taloudesta, ja merkittävä osa muistakin tartunnoista on saatu sukulaisilta ja ystäviltä tai ulkomaanmatkoilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 25.8.2021 antamassa lausunnossa todetaan, että epidemiatilanteen merkittävästä kohentumisesta huolimatta tartuntapaine on edelleen huomattava, ja tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset toimenpiteet eivät vielä yksin ole riittäviä. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotiloihin on edelleen tarpeen, mutta turvavälimääräyksen jatkaminen ei ole välttämätöntä.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Myös lain yleisiä hygieniavaatimuksia noudatettava

Aluehallintoviraston tänään antama määräys kokoontumisrajoituksista täydentää tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka on huomioitava laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä – myös yleisötilaisuuksissa. Pykälä velvoittaa toimijoita mm. siten, että asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan vaadita.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Näitä voimassa olevia ravintoloita koskevia rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Aluehallintovirasto voi määrätä tartuntatautilain mukaisia rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja tarvittaessa kumoaa aiemmin tekemänsä kokoontumisrajoituspäätöksen, jos päätöksen välttämättömyysedellytys ei enää täyty.

Lisätietoja:

Medialle: