Kokoontumisrajoitukset Länsi- ja Sisä-Suomessa jatkuvat huhtikuussa – lisäksi Pirkanmaalla turvavälit taattava asiakas- ja toimitiloissa

Päivittäistavaraliikkeet valmistautuvat pääsiäisruuhkiin 26.3.2021 15:19:51 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 26.3.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Ylijohtaja Savolainen totesi, että koronaviruksen torjunnassa on alueellamme onnistuttu, koska ihmiset noudattavat hyvin rajoituksia ja suosituksia. Edelleen lähes kaikki tartuntaketjut pystytään alueellamme jäljittämään. Erityisesti muuntoviruksen leviämisen vuoksi maassamme on suuri riski hallitsemattoman epidemian syntymiselle. Ylijohtaja painotti virusturvallisen matkailun tärkeyttä. Pääsiäislomalla kontakteja on tärkeä välttää, jotta epidemian kiihtymiseltä vältyttäisiin. Toiveissa on, että kesällä rajoituksia voitaisiin keventää ja elää normaalimpaa arkea.