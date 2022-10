Kolera leviää hälyttävästi, rokotteista huutava pula

Kolera leviää maailmassa hälyttävästi. Tänä vuonna 29 maata on ilmoittanut koleratapauksista. Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että viimeisen viiden vuoden ajan koleraa on esiintynyt keskimäärin 20 maassa.

Kolera lisääntyy maailmanlaajuisesti, sillä tulvat, kuivuus, konfliktit ja väestönsiirtymät rajoittavat puhtaan veden saantia.

Kolera on erittäin helposti tarttuva tauti, joka aiheutuu likaisessa tai seisovassa vedessä olevien ulosteperäisten Vibrio cholerae -bakteerien joutumisesta ihmisten juomaveteen tai ruokaan. Ripulia ja oksentelua aiheuttava kolera johtaa nopeaan kuivumiseen, ja ilman nopeaa hoitoa se voi tappaa muutaman tunnin kuluessa.

Rokoteannokset jouduttu rajaamaan kahdesta yhteen

Kolerarokotteiden hätätoimituksia hallinnoi Maailman terveysjärjestö WHO:n alaisuudessa toimiva kansainvälinen koordinaatioryhmä ICG, johon myös Lääkärit Ilman Rajoja kuuluu.

Vuonna 2022 on ennustettu tuotettavaksi 36 miljoona kolerarokoteannosta. Niistä 24 miljoonaa on jo annettu. Lisäksi kahdeksan miljoonaa annosta on tarkoitus jakaa hätärokotuksia varten neljässä maassa. Varastoon jää siis vain neljä miljoonaa annosta.

Normaalisti kolerarokotuksia annetaan kaksi annosta. Maailmanlaajuinen kolerarokotteiden niukka tarjonta on kuitenkin pakottanut koordinaatioryhmän muuttamaan tilapäisesti ohjeistusta ja suosittelemaan kahden sijaan yhtä annosta.

”Yksi annos antaa lyhyemmän suojan, mutta se on oikeudenmukainen ja tasapuolinen tapa yrittää suojella mahdollisimman monia ihmisiä, kun kolera leviää eri puolilla maailmaa samanaikaisesti”, kertoo lääkäri Daniela Garone, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöstä.

Strategia on osoittautunut tehokkaaksi epidemioiden torjunnassa, vaikka näyttö yhden annoksen antaman suojan täsmällisestä kestosta on rajallista ja se näyttää olevan paljon pienempi lapsilla. Kun toinen annos annetaan kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä annoksesta, immuniteetti tartuntaa vastaan kestää kolme vuotta.

Yhden annoksen strategia on lyhyen aikavälin ratkaisu tilanteeseen. Jotta koleratilannetta voitaisiin helpottaa pitkällä tähtäimellä, on maailmanlaajuista rokotetuotantoa lisättävä kiireellisesti.

Potilasmäärät poikkeuksellisia, kertoo Lääkärit Ilman Rajoja

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä on pitkä kokemus kolerapotilaiden hoitamisesta mm. Kamerunissa, Haitissa, Malawissa, Nigeriassa, Jemenissä ja Mosambikissa sekä rokottamisesta koleraa vastaan. Tällä hetkellä järjestö hoitaa kolerapotilaita esimerkiksi Syyriassa ja Haitissa.

Syyriassa kolera on levinnyt syyskuusta lähtien. Taudin leviäminen liittyi ensin saastuneeseen veteen Eufrat-joen lähellä ja vakavaan vesipulaan Syyrian pohjoisosassa, mutta nyt kolera on levinnyt koko maahan. Syyriassa on raportoitu yli 13 000 epäiltyä koleratapausta, mukaan lukien 60 kuolemantapausta.

Raqqan kansallisen sairaalan mukaan tämä on ensimmäinen kerta viiteentoista vuoteen, kun koleraa on vahvistettu esiintyvän maan luoteisosassa. Lääkärit Ilman Rajoja vastaa tilanteeseen yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Järjestöllä on Raqqassa 40-paikkainen koleran hoitokeskus, jonka kapasiteettia nostettiin äskettäin 65 vuodepaikkaan. Kahden ensimmäisen viikon aikana hoitoon otettiin lähes 600 potilasta.

Koleraa ei ole esiintynyt Haitissa kolmeen vuoteen, mutta nyt tauti leviää maassa jälleen. Haitissa koleraan sairastuneiden tarkkaa määrää ei tiedetä, koska joihinkin pääkaupungin kaupunginosiin ei pääse, eivätkä kaikki potilaat pääse terveydenhuollon laitoksiin. Lääkärit Ilman Rajoja on hoitanut Haitissa lokakuussa noin 500 potilasta neljässä koleranhoitokeskuksessaan.