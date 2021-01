Koli on ainutlaatuinen talvilomakohde, joka tarjoaa yhdellä kertaa kansallismaiseman ja Lapin talviulkoilumahdollisuudet

Koli tarjoaa elämyksen, jota ei ole mahdollista kokea missään muualla Suomessa: hiihtokeskuksen, joka sijaitsee kansallispuistossa, rakastetun kansallismaiseman syleilyssä. Kansallispuisto on tunnettu vilkkaana kesälomakohteena, mutta nykyään se on myös täysverinen talviurheilukeskus laskettelurinteineen, lumikenkäreitteineen ja retkiluisteluratoineen.

Laskettelurinteet kansallispuistossa

Etelä-Suomen korkeimmat ja pisimmät rinteet tarjoavat mielekkäitä laskuja niin perheen pienimmille kuin haasteita kaipaaville laskijoille. Rinteisiin pääsee suoraan Break Sokos Hotel Kolin pihasta, ja jalkojen juuressa avautuva ikiaikainen kansallismaisema tarjoaa henkeäsalpaavan näkymän. Koli onkin maisemiensa ja talviurheilumahdollisuuksiensa puolesta kuin Etelä-Suomen Lappi, ja Ukko-Koli Suomen korkein kohta ennen Lapin tuntureita.

“Kolin lumipeitteinen maisema tykkylumipuineen on niin satumainen, että sitä on kutsuttu jopa pohjoisen Narniaksi”, kuvailee Kolin matkailun toimitusjohtaja Veli Lyytikäinen ja jatkaa, että Koli on itse asiassa Suomen eteläisin piste, jossa muodostuu tykkylunta.

Hiihtoa, talvipyöräilyä, retkiluistelua ja lumikenkäilyä – jokaiselle jotakin

Kansallismaisemasta, tykkylumesta, kumpuilevista vaaramaisemista ja Pielisen tasaisesta maastosta pääsee nauttimaan myös hiihtäen, talvipyöräillen, retkiluistellen ja lumikenkäillen. Koli tarjoaa jokaiselle jotakin, iästä ja kuntotasosta riippumatta. Hiihtolatuverkostoa on yhteensä 80 kilometriä, joka saadaan kokonaisuudessaan avattua hiihtolomakauteen mennessä. Tällä hetkellä hiihtolatua on auki 25 km.

Tämän vuoden uutuuksina Kolilla on otettu käyttöön kuuden kilometrin pituinen talvipyöräilyreitti ja kolmen kilometrin retkiluistelurata. Erittäin suosittu aktiviteetti on lumikenkäily, joiden avulla kansallispuistoon pääsee retkeilemään myös talvella.

“On vain yksi paikka, jossa talviaktiviteetit voi yhdistää ikoniseen kansallismaisemaan. Sitä ei voi kokea missään muualla kuin Kolilla. Sininen hetki Kolin huipulla lumikengät jalassa –unohtumaton kokemus”, maalailee Pohjois-Karjalan Osuuskaupan matkailu- ja myyntijohtaja Tiina Kanninen.

“Koli on myös hyvin koronaturvallinen matkakohde. Alue levittäytyy laajalle, joten elämyksellisestä talvilomasta voi nauttia lähikontakteja välttäen. Koli ei ole tunnettu yöelämästään, ja ruokaravintoloissa lähikontaktien välttäminen on helppoa”, Kolin matkailun toimitusjohtaja Lyytikäinen toteaa.

Majoitusta maisemahotellista lomamökkeihin ja maatilamajoitukseen

Break Sokos Hotel Koli on kansallispuistossa, Ukko-Kolin rinteellä sijaitseva 82-huoneinen maisemahotelli näköalakylpylöineen. Rinteisiin ja ulkoilureiteille pääsee suoraan hotellin pihasta. “Voiko helpompaa talvilomaa ollakaan! Kun ajat auton parkkiin ja nouset kiskohissillä ylös hotelliin, voit unohtaa auton loppulomaksi. Laskettelemaan, lumikenkäilemään ja hiihtämään pääsee suoraan hotellin pihasta, ja hotellissa on niin kylpylä kuin ravintoloitakin”, Kanninen toteaa.

Hotellin lisäksi alueella on runsaasti lomamökkejä ja maatilamajoitusta.

Nykykarjalainen luksus syntyy luonnon ja paikallisten ihmisten yhteistyöstä

Kolilla matkailijat pääsevät kokemaan nykykarjalaista luksusta monipuolisimmillaan. Sykähdyttävä maisema ja ympäröivä luonto puhuttelevat, ja elämyksen sinetöivät vieraanvaraiset paikalliset, jotka tutustuttavat vierailijat mielellään kotiseutuunsa. Alueella toimii lukuisia matkailupalveluita tarjoavia paikallisia pienyrityksiä, joilta voi ostaa esimerkiksi lumikenkäretken tai eräruokailun kodassa.

Koli sijaitsee Pohjois-Karjalassa tunnin matkan päässä Joensuusta

Suurimmalle osalle suomalaisista Koli on sopiva viikonloppumatkakohde. Lähin juna-asema sijaitsee Joensuussa, josta pääsee Kolille kimppataksilla tai vuokra-autolla.

Lisätietoja

Veli Lyytikäinen, toimitusjohtaja, Kolin matkailu Oy, veli.lyytikainen@koli.fi, puh. 040 771 6652

Tiina Kanninen, matkailu- ja myyntijohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, tiina.kanninen@sok.fi, puh. 050 440 3385

Kolin matkailu Oy on vuonna 2018 perustettu alueellinen matkailuorganisaatio. Yritys vastaa muun muassa alueen yleismarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan kehittämishankkeista ja Kolin matkailuneuvonnasta. Yhtiön tuotto käytetään kokonaisuudessaan alueen matkailuelinkeinon kehittämiseen. Kolin matkailu Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Kolin matkailuyhdistys ry.

www.koli.fi

Break Sokos Hotel Koli on kansallispuistossa, Kolin huippujen tuntumassa sijaitseva maisemahotelli. Hotellissa on 82 huonetta ja vieraita hemmotteleva Koli Relax Spa. Rinteisiin ja vaellusreiteille pääsee suoraan hotellin pihasta. Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli