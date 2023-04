Kolin maisemahotellin uudet teemahuoneet esittelevät kansallispuiston ainutlaatuisia luontokohteita.

Teemahuoneiden toteutus on kontiolahtelaisen suunnittelutoimisto Muodosteen käsialaa.

”Tämä suunnitteluprojekti on ollut todella inspiroiva ja kokonaisvaltainen. Huoneiden sisustusratkaisut on ammennettu suoraan Kolin luonnosta – niistä paikoista, joiden mukaan huoneet on nimetty. Kohteet valittiin niin, että kaikki Kolin eri vuodenajat ovat hyvin edustettuina”, sisustusarkkitehti Hanna Puolakka kertoo.

”Jokaisen huoneen katseenvangitsijana toimii sängyn päätyseinä. Kolin luonto, kuten Ipatin rinteiden lumi, Iso-Korpin rantojen hiekka tai Ryläyksen kiviputouksen vuolukivi on käsinkosketeltavissa materiaalien erikoislaatuisten struktuurien kautta.”

”Luontokohteita esittelevät huoneet ovat yksi tapa saada vieraat tutustumaan Kolin kansallispuistoon huippuja laajemmalla alueella ja kaikkina eri vuodenaikoina. Koli on todella moninainen kohde ja siitä kannattaa nauttia laajasti”, Break Sokos Hotel Kolin hotellinjohtaja Pasi Ripatti suosittelee. ”Me pyrimme osaltamme laajentamaan elämyspohjaa tarjoamalla jatkossa entistä monipuolisempia, alueen erityispiirteitä huomioivia palveluita hotelleissamme.”

Koli Relax Spa ja hotelliravintolat uudistuivat

Hemmottelu- ja maisemakylpylä Koli Relax Spa täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Kylpylää on syntymäpäivien kunniaksi uudistettu. Ulkoaltaiden korotuksen jälkeen niistä avautuu nyt entistä paremmat näkymät kansallismaisemaan.

Uudistuneet ravintolat avautuivat 21.huhtikuuta. Kylpyläkerroksen uusi Kaski Bar tarjoilee Pieliselle avautuvat terassinäkymät ja kansallispuiston luonnosta inspiroituneita juomasekoituksia sekä tapaspaloja. Café Latvassa nautitaan aitoja suomalaisia makuja, itse tehtyjä teesekoituksia ja ainutlaatuisia luontonäkymiä.

Myös maisemaravintola Grill it! Kolia uudistetaan. Freesien tilojen ohella uutta ovat myös ravintolan Aino- ja Jean -menut, jotka kunnioittavat häämatkaansa Kolilla viettänyttä Sibeliuksen pariskuntaa. Menu Jeanilla maistuvat muun muassa havu, poro ja mustikka, Aino tarjoilee poron ohella Pielisen kuhaa ja lakkaa.

Break Sokos Hotel Kolin rinnalle avautuu 23.6.2023 uusi kylähotelli, Break Sokos Hotel Koli Kylä.

Lisätietoja: Pasi Ripatti, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Koli, puh. 050 354 4766, pasi.ripatti@sok.fi