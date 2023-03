Kolin matkailualue on valittu Pohjoismaiden parhaaksi ulkoilukohteeksi.

Raati kertoo perusteluissaan olleensa vakuuttunut Kolin kokonaisvaltaisesta, neljään vuodenaikaan pohjautuvasta ja usealle eri kohderyhmälle suunnatusta matkailukonseptista. Raadin mukaan vastuullinen luontomatkailu, alueen erityyliset majoituspaikat ja paikallisten asukkaiden tuki yhdistyvät Kolilla tavalla, joka tukee matkailun kasvua oikealla tavalla.

”Koli tunnustetaan tällä palkinnolla kansainvälisen tason kärkikohteeksi Pohjoisen Lakelandin alueella. Kolin matkailualueen ainutlaatuisuus on onnistuttu nostamaan hyvin esille niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Siitä kiitos kuuluu alueen taitavalle yhteistyöverkostolle. Matkailualueen kasvun on tarkoitus painottua entistä voimakkaammin kansainväliseen markkinaan, ja palkinto tuo uskoa siihen, että teemme oikeita asioita kehittämisen ja markkinoinnin suhteen”, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toteaa palkinnosta onnellisena.

Mittava panostus retkeilyreittien kehittämiseen

Lieksan kaupunki käynnisti vuonna 2019 toimet retkeilyreittien digitaalisen näkyvyyden kehittämiseksi. Työtä jatkettiin Pielisen alueen kehittämishankkeessa, jossa reitit ja niiden varrella olevat palvelut dokumentoitiin, niille hankittiin Outdooractive-lisenssi ja niitä ryhdyttiin suunnitelmallisesti markkinoimaan kansainvälisen palvelun avulla. Kestävä matkailu on kansallispuiston alueella tärkeä teema, joten ohjeistus vastuulliseen retkeilyyn on lisätty myös jokaiseen reittikuvaukseen.

”Työ jatkuu ja parhaillaan kaupunki kunnostaa 127 kilometriä pitkää Karhunpolku-reittiä Lieksassa”, Lieksan Kehitys Oy LieKen yritysasiantuntija Mari Mustonen kertoo.

”Juuri alueemme upeat ja kiinnostusta herättäneet retkeilymahdollisuudet innostivat meitä osallistumaan kilpailuun. Kansainvälisten matkailijoiden lisääntynyt määrä etenkin saksankielisiltä alueilta on näkynyt Kolin ja Lieksan matkailutilastoissa ja yhteydenotoissa selkeästi viimeisen vuoden aikana”, Mustonen jatkaa.

Koli on monipuolinen matkailualue, jollaista ei Suomesta löydy toista.

Kolin matkailualue (Koli, Lieksa ja Juuka) on monipuolinen luontomatkakohde, joka tarjoilee erilaisia elämyksiä kaikkina vuodenaikoina.

”Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä sen eteen, että alue tunnetaan ympärivuotisena, monipuolisena, kehittyvänä ja vastuullisena matkakohteena. Panostukset tuottavat tulosta. Vuonna 2021 Koli valittiin Vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi, nyt Skandinavian parhaaksi ulkoilukohteeksi”, Kolin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tiina Kanninen kertoo ylpeänä.

Alueella on kaksi isoa kansallispuistoa: Koli ainutlaatuisine kansallismaisemineen ja erämainen Patvinsuo. Ruunaan ainutlaatuisella retkeilyalueella voi patikoinnin ja maastopyöräilyn ohella laskea koskea Lieksanjoella. Erityisin alueen aktiviteeteista lienee mahdollisuus katsella villieläimiä luontoon rakennetuista eräkatselukämpistä.

”Pielinen taas tarjoaa vesiaktiviteetteja reppulautailusta melontaan. Vuonislahdelta ja Kolilta tehdään kesäisin myös hienoja sisävesiristeilyjä. Talvella Pielisen jäällä kalastetaan, retkiluistellaan ja uidaan avannossa. Tekemiset eivät meillä lopu, Koli on joka kerta erilainen”, Kanninen sanoo.

Scandinavian Travel Awards -palkinnot jaettiin nyt neljättä kertaa. Voittajat valitsee tuomaristo, johon kuuluu matkailualan ammattilaisia, matkailualueiden kehittäjiä sekä matkanjärjestäjien edustajia.

Lisätietoja:

Tiina Kanninen, toimitusjohtaja, Kolin Matkailu Oy, puh. 050 4403 385, tiina.kanninen@koli.fi

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, Lieksan kaupunki, puh. 040 1044 001, jarkko.maattanen@lieksa.fi

Mari Mustonen, yritysasiantuntija, Lieksan Kehitys Oy LieKe, puh. 044 9775 056, mari.mustonen@lieksankehitys.fi

Kolin Matkailu Oy on Kolin matkailualueen (Koli, Lieksa, Juuka) matkailuyrittäjien ja kuntien omistama destination management company (DMC). Yhtiö kehittää, markkinoi ja myy osakkaidensa palveluita omalla toimialueellaan sekä yksittäisille kuluttajille että yritys- ja vapaa-ajan ryhmäasiakkaille. Yhtiö hallinnoi Koli-brändiä, alueen nettisivustoja (www.koli.fi ja www.lieksa.koli.fi), alueen majoitushakua (www.koli.fi/majoitushaku) sekä elämyskauppoja Koli Storea ja Lieksa Storea. Koli sai Vuoden kotimainen matkakohde -palkinnon vuonna 2021.

Palkinnon hausta vastasi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama Pielisen matkailualueen kehittämishanke (1.3.2021-1.5.2023). Hankkeen toimenpiteenä reitit, taukopaikat, yritysten palvelut ja alueen nähtävyydet on viety digitaaliselle kartalle ja sisällöt on kuvattu siten, että matkailijan on helppo löytää juuri hänelle soveltuvat retkikohteet ympärivuotisesti. Palvelusta hyötyvät myös matkailuyrittäjät. Asiakkaita on vaivatonta opastaa valitsemaan sopivat reitit ja lisäksi yrittäjät voivat vapaasti hyödyntää sisältöä omissa tuotteissaan ja palveluissaan.