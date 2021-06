Kolmannes veroista on kulutusveroja – tupakka-askin hinnasta jo 89 prosenttia veroa

Jaa

Vuonna 2020 Suomessa kerättiin kulutusveroja 33,3 miljardia euroa. Kulutusverot olivat viime vuonna kolmasosa kaikista Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2019 Suomessa 14,2 prosenttia. Näin mitattuna Suomen kulutusverotus on OECD-maiden kärjen tuntumassa.

Keskeisimpiä valmisteveroja Suomessa ovat energiaverot sekä alkoholijuoma- ja tupakkavero. Esimerkiksi bensiinilitran hinnasta noin kaksi kolmannesta on valmiste- ja arvonlisäveroa. Puolen litran Koskenkorva-pullon hinnasta veroa on jopa 83 prosenttia, tupakka-askista peräti 89 prosenttia.

Luvut käyvät ilmi Veronmaksajien ekonomistin Janne Kalluisen selvityksestä ”Kulutusverot meillä ja muualla 2021”. Selvityksessä on tarkasteltu kulutusverotusta Suomessa ja vertailtu sitä muihin EU- ja OECD-maihin.

Kulutusverojen osuus kaikista verotuloista on kasvanut 2000-luvulla. Vuonna 2000 kulutusverojen osuus verotuotoista oli 29,0 prosenttia ja 2010 31,8 prosenttia. Vuodesta 2011 alkaen osuus on ollut kuitenkin jatkuvasti noin 33 prosentin luokkaa.

- Kulutusverojen euromääräinen kertymä kuitenkin laski koronavuonna 0,7 miljardia euroa, jokseenkin samassa suhteessa kuin kokonaisverokertymäkin, Kalluinen kertoo.

Kuluvalla vaalikaudella kulutusverotukseen on tehty useita muutoksia. Muun muassa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden, tupakan sekä alkoholi- ja virvoitusjuomien verotasoihin on tehty korotuksia. Tämän ohella teollisuuden sähköverotaso on alennettu EU:n minimiin ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen vaiheittaisesta poistosta on päätetty.

- Kuluvan vaalikauden aikana suuri osa hallitusohjelman kulutusveroihin liittyvistä linjauksista on toteutettu. Loppuvaalikaudelta on kuitenkin lupa odottaa ainakin selvityksiä edellytyksistä ja mahdollisuuksista uusiin kulutusveroihin, kuten ympäristöveroihin ja terveysveroon, Kalluinen huomauttaa.

Selvitys ja sen infografiikat ovat ladattavissa Veronmaksajien verkkosivuilta osoitteessa veronmaksajat.fi