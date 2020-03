Kolmas Punaisen Ristin Triage-yksikkö nousee tänään Raaseporiin

Punainen Risti avustaa Raaseporin sairaalaa koronavirustilanteeseen varautumisessa ja toimittaa sairaalan käyttöön Triage-yksikön logistiikkakeskuksestaan Tampereelta. Pyyntö tuli Raaseporin sairaalalta.

Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin. Samanlainen yksikkö on toimitettu aiemmin tällä viikolla Hyvinkäälle ja Hämeenlinnaan.

Yksikkö pystytetään tänään lauantaina 21.3. klo 12 alkaen Raaseporin sairaalan pihaan. (Itäinen rantakatu 9, Tammisaari)

Pohjana kaikissa yksiköissä on Suomen Punaisen Ristin suunnittelema evakuointikeskus, joka nyt muokataan vastaamaan sairaaloiden tarpeita.

Punaisella Ristillä on välitön valmius lähettää useita samankaltaisia yksiköitä koko Suomen alueelle.

– Tehtävämme on tukea viranomaisia kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa. Meillä on käytössä avustustoiminnan nopean toiminnan hätäapuyksiköt ja muu välineistö, sekä valtakunnallinen verkosto vapaaehtoisia, jotka on koulutettu varautumaan ja toimimaan, sanoo kotimaan valmiuden ja varautumisen koordinaattori Marko Korhonen.

Raaseporissa telttojen pystyttämiseen osallistuu joukko paikallisia Punaisen Ristin vapaaehtoisia sekä Punaisen Ristin työntekijöitä.

Perustiedot Triage-yksiköstä

Telttoina käytetään Suomen sääoloihin sopivia 6m x 8m metallirunkoisia kangastelttoja.

Telttaan kuuluu erillinen sisäteltta ja irrotettava lattia. Yhden teltan pinta-ala on 48 m2, jolloin kahden teltan pinta-ala on 96 m2.

Teltat ovat yhdistettävissä toisiinsa päädyistä tai sivuista. Yksikön kalusto on suunniteltu avunsaajien ja asiakkaiden odotus- ja toimenpidetilan tarpeisiin.

Telttoihin kulku voidaan tarvittaessa sulkea ja niiden sisustus on muunneltavissa tarpeen mukaan väliseinin.

Yksikköön kuuluu perusvalaistus ja tarvittaessa lämmitys.