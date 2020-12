Kolmas Savoy JAZZFest maaliskuussa järjestetään sittenkin

Savoy JAZZFest järjestetään kolmannen kerran 4.-7. maaliskuuta 2021. Festivaalin pääteema on ”With Strings”, eli jousilla vahvistetut jazz- ja rytmimusiikin kokoonpanot.

Nelipäiväisen tapahtuman aloittaa kovassa nosteessa oleva yhdysvaltalainen jazzlaulaja Veronica Swift, joka esiintyy UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina. Konsertin ohjelmassa on jazzklassikkoja, joita scat-laulajana ylistetty Swift muotoilee uuteen uskoon. Orkesterisovituksia UMOlle Swiftin ohjelmistosta sovittaa UMOn taiteellinen johtaja Ed Partyka (USA), joka johtaa myös JAZZFestin konsertin. Veronica Swift esiintyy UMOn kanssa myös Turku Jazz -festivaalilla 5. maaliskuuta.

Quintessence-yhtye tekee paluun perjantaina 5. maaliskuuta. Legendaarisen yhtyeen ensimmäisen levyn White Light -EP:n julkaisusta on kulunut 20 vuotta. Erikoiskonsertissa kuullaan uusia sovituksia Quintessencen kahdelta albumilta, ja konsertissa yhtyettä täydentää Vantaan Viihdeorkesterin 10-henkinen jousiensemble.

Savoy JAZZFestin taiteellisena johtajana jatkaa kolmatta vuottaan trumpetisti Jukka Eskola. Koronatilanteen aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vuoksi Eskolan kautta on pidennetty neljään festivaalivuoteen, joten viimeinen hänen suunnittelemansa JAZZFest on 2022.

Kolmas Savoy JAZZFest on nelipäiväinen, kuten aiempinakin vuosina. Festivaalin lauantain ja sunnuntain sekä muu ohjelma julkistetaan tammikuussa. Koronatilanteen vuoksi tapahtuman konsertit pidetään turvavälein, jolloin 750-paikkaiseen Savoy-teatteriin myydään lippuja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tässä vaiheessa myyntiin laitetaan 270 paikkaa kuhunkin esitykseen.

JAZZFestin vuoden 2021 kumppanit ovat UMO Helsinki Jazz Orchestra, Vantaan Viihdeorkesteri ja Hotel Haven.

Neljän päivän sekä torstain ja perjantain konserttien lipunmyynti alkaa perjantaina 11.12. klo 12 Lippupisteen verkkokaupassa ja myymälöissä. Savoy-teatterin lipunmyynti palvelee puhelimitse ti-pe klo 12-16 numerossa 09 310 12 000. JazzFESTiin voi tehdä ryhmävarauksia myös osoitteeseen raisa.ailio@hel.fi.

ESIINTYJÄT

Veronica Swift on 26-vuotias yhdysvaltalainen jazz- ja bebop-laulaja. Muusikkoperheen lapsena hän aloitti jo 9-vuotiaana keikkailun, ja hänen ensilevynsä Veronica’s House of Jazz ilmestyi samana vuonna 2004. Swift on julkaissut neljä soololevyä, valmistunut Miamin yliopiston Frost School of Musicista ja kiertänyt keikoilla lukuisien huippumuusikoiden kanssa, joiden joukossa ovat mm. Benny Green ja Wynton Marsalis. Kuuntele Swiftin ja Marsaliksen keikkaa tästä: https://www.youtube.com/watch?v=GH2k8GccrqI

Vuonna 1975 perustettu UMO Helsinki Jazz Orchestra on jazzin ja uutta rytmimusiikkia esittävä ammattiorkesteri, joka esiintyy vuosittain noin sata kertaa. UMO on julkaissut yli 50 albumia. Sen ohjelmisto ulottuu jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin. UMOn taiteellinen johtaja ja pääkapellimestari on yhdysvaltalainen Ed Partyka.

Ed Partyka tunnetaan korkealuokkaisena orkesterin harjoittajana ja orkesteriosaamisen kehittäjänä. Yhdysvaltalaissyntyinen, lähes 30 vuotta Euroopassa asunut pasunisti, säveltäjä, sovittaja ja orkesterinjohtaja Partyka on UMO Helsinki Jazz Orchestran taiteellinen johtaja ja pääkapellimestari vuodet 2020–2021. Hän on työskennellyt keskeisten eurooppalaisten big bandien, kuten saksalaisten hr-Bigbandin ja NDR Bigbandin sekä Wienin ja Zürichin jazzorkesterien vierailevana kapellimestarina, suunnittelijana ja sovittajana. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Bob Brookmeyerin, Carla Bleyn, RobbenFordin ja jopa Sunrise Avenuen kanssa ja johtaa omaa orkesteriaan Ed Partyka Jazz Orchestraa. Hän toimii Grazin yliopiston jazzosaston johtajana ja opettaa säveltämistä Luzernin ammattikorkeakoulussa Sveitsissä.

Vuosituhannen alussa kukoistanut superbändi Quintessence tekee näyttävän paluun 10-henkisen jousisektion kanssa. Nu-souliksikin määriteltyä jazzin, hiphopin ja soulin fuusiota soittava yhtye esitteli suomalaisyleisölle myöhemmin sooloartisteina menestyneiden Emma Salokosken, Tuomo Prättälän ja Verneri Pohjolan lisäksi Sirius Sextetin ja Lightboxerin johtajana tunnetun kitaristi-säveltäjä Aki Haaralan ja välittömästi legendaarisen maineen saavuttaneen Heikki Laine/Mikko Kaakkuriniemi-komppiparin. Yhtye oli mukana uudistamassa Helsingin musiikkimaisemaa kansainvälisempään suuntaan ja esiintyi mm. Gilles Petersonin isännöimässä Worldwide-illassa Lontoon Cargo-klubilla. Yhtyeen nimi Quintessence tarkoittaa alun perin Aristeteleen luonnonfilosofiassaan olettamaa viidettä elementtiä (lat. quinta essentia) eetteriä, josta kuunylinen maailmankaikkeus hänen mukaansa koostuu, mutta myös perikuvaa, olennaista.Tuomo Prättälän mukaan maailmassa on noin 500 Quintessence-nimistä yhtyettä. Kuuntele: https://open.spotify.com/album/2YeA0gwWH1Bfs00ipzFqd1?highlight=spotify:track:0g2VqZxvuwNPpZ6sS3fGEw

Vantaan Viihdeorkesteri on yli 70-vuotisen historiansa aikana kehittynyt monipuoliseksi viihde- ja rytmimusiikkiin keskittyneeksi sinfoniaorkesteriksi, jossa on myös rytmiryhmä. Orkesterin kotisali on Vantaan Martinus, ja sen ylikapellimestari on walesilaissyntyinen Nick Davies. Vantaan Viihdeorkesterin kokoonpanot muodostetaan tuotannon vaatimusten mukaisesti täysimittaisesta sinfoniaorkesterista aina pienempiin ja notkeampiin Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble -kokoonpanoihin. Savoy JAZZFestissä esiintyy huippuammattilaisista koottu 10-jousisoittajan VVO Ensemble.

Jukka Eskola on paitsi alansa kärkitrumpetisteja, myös mestarillinen flyygelitorven taitaja. Hänen nimeään kantavat kokoonpanot Jukka Eskola Quintet, Jukka Eskola Orquesta Bossa sekä Jukka Eskola Soul Trio. Hän on niin ikään soittanut lukuisissa kotimaissa huippukokoonpanoissa. Eskola on julkaissut kuusi sooloalbumia. Eskola on soittanut vierailijana sadoilla suomalaisilla levyjulkaisulla ja ollut mukana sessiomuusikkona monissa television viihdeohjelmissa. Hänelle myönnettiin vuoden Sony Jazzpalkinto vuonna 2006, ja vuonna 2007 hänet nimettiin Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi.