Kolmasosa suomalaisista pohtii energiaremontin tekemistä seuraavan vuoden aikana – remonttia suunnittelevat erityisesti omakoti- ja paritaloasujat sekä mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajat

Yhdeksän prosenttia kyselyn vastaajista suunnittelee remonttia kotonaan tai vapaa-ajan asunnollaan parantaakseen energiatehokkuutta seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi 27 prosenttia vastaajista suunnittelee mahdollisesti tekevänsä energiaremontin.

- Energiaremonteissahan tavoitteena on parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, laskea energiakustannuksia sekä nostaa kiinteistön arvoa. Energiaremontin tarpeeseen ja laajuuteen vaikuttavat tietenkin myös rakennuksen ikä ja nykyinen tilanne. Lämpöeristyksen ja rakennuksen tiiveyden parantaminen ovat keskeisiä huomioitavia asioita energiaremonteissa. On syytä muistaa, että energiatehokkuudessakin rakennusten terveellisyys on kaiken lähtökohta, eikä sisäilman laadusta pidä tinkiä, toimitusjohtaja Harri Päiväniemi Stark Suomesta kertoo.

Energiaremontit ovat ajankohtaisia erityisesti omakoti- ja paritaloasujille sekä mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajille

Omakoti- tai paritalossa asuvat vastaajat suunnittelevat energiaremontteja enemmän kuin kerros- tai rivitalossa asuvat. Omakoti- tai paritaloasujista jopa 15 prosenttia suunnittelee tekevänsä energiaremontin seuraavan vuoden aikana ja 33 prosenttia suunnittelee mahdollisesti tekevänsä remontin. Vastaavasti kerrostalossa asuvista 6 prosenttia ja rivitaloasujista 4 prosenttia kertoo suunnittelevansa energiaremonttia.

- Omakotitaloasujille energiaremontti on tällä hetkellä oma päätös, kun taas rivi- tai kerrostalossa remontointipäätös on koko taloyhtiön. Omakotiasujat ovat luultavasti myös hyvin tietoisia energiakustannuksistaan, mikä vaikuttaa energiaremonttien kiinnostukseen. Energiaremonteissa kannattaa huomioida muun muassa lämpöeristys ja rakennuksen tiiveys, ikkunat ja ovet, energiatehokkaat sähkölaitteet ja talotekniset järjestelmät, minimoitu jäähdytystarve ja tehokas lämmön talteenotto ilmanvaihdossa sekä vähäpäästöinen energiamuoto, Päiväniemi selventää.

Myös mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajat suunnittelevat muita useammin energiaremontin tekemistä. Jopa 56 prosenttia mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajista suunnittelee vähintään mahdollisesti tekevänsä energiaremontin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Energiaremontteja suunnitellaan nyt erityisesti Etelä-Suomessa

39 prosenttia Etelä-Suomessa asuvista vastaajista kertoo suunnittelevansa energiaremonttia vähintään mahdollisesti seuraavan vuoden aikana. Vastaava luku pohjoissuomalaisten keskuudessa on 27 prosenttia.

- Vuoden 2022 tutkimuksessamme ilmeni, että Pohjois-Suomessa energiatehokkuus koetaan asunnon ostotilanteessa tärkeämmäksi kriteeriksi kuin muualla Suomessa. Luonnollinen syy tähän on lämmityksen energiakustannukset. Siihen tulokseen verrattuna on kiinnostavaa, että tänä vuonna nimenomaan eteläsuomalaiset suunnittelevat energiaremonttien tekemistä. Olosuhteet eri puolilla Suomea tietysti asettavat erilaisia vaatimuksia energiatehokkuuden parantamiselle ja remonttitoimenpiteille ja sen myötä investoinnille, minkä energiaremontti vaatii, Päiväniemi jatkaa.