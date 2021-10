Kolme neljäsosaa Raide-Jokerin rakennustöistä valmiina – ratarakentaminen etenee edellä aikataulua

Raide-Jokerin rakennustöistä on valmiina 75 prosenttia. Kolmen neljäsosan rajapyykki saavutettiin lokakuun 2021 lopussa. Ratarakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin, ja 25 kilometrin pituisesta radasta on valmiina jo 21 kilometriä.

Alkuperäisenä tavoitteena oli, että vuoden 2021 lopussa rataa olisi valmiina 20 kilometriä. Tavoite on ylitetty onnistuneen resurssoinnin ja aikataulujen yhteensovittamisen sekä työmenetelmien kehittämisen ansiosta.

– Rataa on rakennettu 7–8 työryhmän voimin. Sekä työntekijät että menetelmät ovat kehittyneet hankkeen aikana. Allianssissa yhteistyö maanrakentajien ja ratarakentajien välillä on onnistunut – kun maanrakentajat ovat saaneet ratapohjia etuajassa valmiiksi, ratarakentajien aikataulu on joustanut aiemmaksi, kertoo tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

Talvea kohti mentäessä työmaat hiljenevät, ja osa jää talvitauolle ennen vuoden 2022 rakentamiskautta. Vuonna 2022 jäljellä olevia rataosuuksia rakennetaan Patterimäen tunnelissa, Pitäjänmäentiellä, Eliel Saarisen tien länsi- ja itäpäissä, Maaherrantien itäosassa sekä päätepysäkeillä. Ratarakentamisen lisäksi vuonna 2022 jatketaan muita rakennustöitä useimmilla Helsingin puolen kaduilla. Espoon osuuden rakennustyöt valmistuvat pääosin vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2023 aikana Raide-Jokerin työmailla tehdään viimeisteleviä töitä ja käyttöönottotestauksia sekä aloitetaan koeliikenne. Pikaraitiotien liikennöinti on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024.