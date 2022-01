Kolme siskoa vannoo toisilleen selviytyvänsä – megahitti Auschwitzin tatuoijan jatko-osa suomeksi

Matt Haigin Suomeen sijoittuva menestyskirja Poika nimeltä Joulu elokuvaksi 29.11.2021 13:08:47 EET | Tiedote

Osittain Suomessa kuvattu suurtuotanto Poika nimeltä Joulu on Netflixin suosituin elokuva. Osin Suomessakin kuvattua elokuvaa tähdittävät muun muassa Maggie Smith ja Sally Hawkins. Matt Haigin supersyksyssä on kolme kirjaa. Elokuvakantisen Poika nimeltä Joulu -kirjan lisäksi on ilmestynyt elokuvassakin esiintyvän, suomalaisesta Miika-hiirestä kertova kirja Hiiri nimeltä Miika. Tietokirja Syitä pysytellä hengissä on vertaisopas ahdistukseen ja masennukseen.