Kolmen POP Pankin fuusio hyväksyttiin – Uusi pankki aloittaa toimintansa kesäkuussa

”Tämä oli monesta näkökulmasta merkittävä päätös, jolla varmistetaan POP Pankkiin liitetty sujuva, henkilökohtainen asiointi ja nopea päätöksen teko Turun, Liedon sekä Kaarinan ja Piikkiön seudulla. Uusi pankki pystyy aidosti palvelemaan paikallisesti hyödyntäen valtakunnallisia resurssejaan”, toteaa Piikkiön Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Jäntti.

”Tälle seudulle tulee tällä päätöksellä rahoitusmarkkinoille asiantuntijuudeltaan ja resursseiltaan varteenotettava pankkitoimija. Nykyiset asiakkaamme siirtyvät automaattisesti uuden pankin asiakkaaksi tämän aloittaessa toimintansa kesäkuussa”, sanoo Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Niemelä.

”Suupohjan Osuuspankin edustajisto vahvisti päätöksellään strategiamme mukaisen tavoitteen hakea kasvua kasvuseuduilta, millainen ehdottomasti Turun, Liedon, Kaarinan ja Piikkiön seutu on. Jokaisella kolmella pankilla on omat vahvuutensa, jotka nyt tuodaan yhteen niin henkilö- kuin yritysasiakkaidemme eduksi. Uusi pankki tarjoaa kattavat pankki- ja rahoituspalvelut sekä sen laaja asiantuntijoiden joukko on vastaamassa niin päivittäiseen pankkiasiointiin, yrityspuolen investointeihin kuin lainopillisiin asioihin liittyviin kysymyksiin”, summaa kesäkuussa toimintansa aloittavan pankin toimitusjohtajana jatkava, Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.



Sulautuvien pankkien asiakkaiden tileihin ja kortteihin ei ole tulossa muutoksia sulautumisen myötä. Pankit tiedottavat asiakkaitaan sulautumisen etenemisestä.