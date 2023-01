Komiikalla nuorten yksinäisyyttä vastaan Besties with Pori -tapahtumassa

Yksinäisyys nuorten keskuudessa on lisääntynyt erityisesti koronavuosien aikana ja siihen tulisi puuttua. Nuorille suunnatun Besties with Pori -tapahtuman tavoitteena onkin tutustuttaa nuoria niin toisiinsa, Poriin kuin sen päättäjiin. Ilmainen ja kaikille alle 30-vuotiaille nuorille avoin tapahtuma pidetään Porin Promenadikeskuksessa 15 helmikuuta kello 18–20. Tapahtuma ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

– Yksinäisyys puhututtaa nuoria, ja psykososiaalisen neuvonnan tarve on noussut. Nuoret hakevat tukea niin mielenterveydellisiin kuin sosiaalisiinkin pulmiin, kertoo Ohjaamopalveluiden esihenkilö Hanna-Riikka Vesterholm.

Tapahtuman juontaa koomikko Fathi Ahmed, jonka huumorista ei puutu terävyyttä. Ahmed pääseekin Besties with Pori -tapahtumassa stand up -komiikan ohessa esittämään tulevalle kaupunginjohtaja Lauri Innalle ja sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäelle nuorten kysymyksiä hot seat -osiossa.

Komiikalla höystetyssä tapahtumassa nuorilla on myös mahdollisuus tutustua toisiinsa Ohjaamon suunnittelemassa Speed Friending -tyylisessä ystävystymisessä. Ideana on vaihtaa juttukaveria ja tutustua mahdollisimman moneen. Nuoret voivat kysyä toisilleen valmiiksi listattuja tutustumiskysymyksiä, joiden on tarkoitus rikkoa jäätä. Speed Friending järjestetään suomeksi ja englanniksi.

– Monelta nuorelta puuttuu sopiva paikka tai aika, joka mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen. Haluamme tukea erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten tutustumista ”kantaporilaisiin”, sillä kohtaamiset ovat tärkeä osa nuoren arkea, kommentoi Monikielinen Ohjaamo -hankkeen projektipäällikkö Ella Saarinen.

Tukea elämän eri tilanteisiin

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille suunnattu palvelupiste, josta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo Pori järjestää ympäri vuoden erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia.

Monikielinen Ohjaamo on Diakin hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on monikielistää Ohjaamo Porin palveluja sekä nettisivuja. Yhdessä hanke ja Ohjaamo järjestävät nuorille tapahtumia, tuottavat somesisältöjä ja työskentelevät lisätäkseen monikielistä ohjausta.

Besties with Pori -tapahtuma on osa valtakunnallista Ohjaamoviikkoa, jolloin Ohjaamot ympäri Suomen järjestävät erilaisia tapahtumia. Ohjaamo Porin viikon tarkemman ohjelman löydät Ohjaamo Porin somesta.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2022 – 31.12.2023. Ohjaamo Pori on Porin kaupungin sivistystoimialan toimintaa.