Konkarit perustivat uuden ajan hammaslääkäriklinikan

Suomalainen Sasta voitti kehopositiivisella innovaatiollaan pohjoismaisen ulkoilualan pääpalkinnon 24.6.2021

Sasta on ensimmäisenä suomalaisena vaatettajana voittanut pääpalkinnon ulkoilubrändejä vertailevassa Scandinavian Outdoor Awards 2022 -kisassa. Perinteikäs erämerkki osallistui kisaan neljättä kertaa ja voitto on Nurmeksen legendalle jo kolmas peräkkäin. Aiemmin Sasta on voittanut arvostetussa kisassa vaatekategorian, mutta nyt pohjoismaisten vaatemerkkien yhteenliittymä Scandinavian Outdoor Group palkitsi suomalaismerkin koko kisan pääpalkinnolla pluskoon ulkoiluvaateinnovaatiostaan. Suomalaismenestys oli kisassa vahva, sillä vastuullisuuskategorian voittajaksi valittiin tällä kertaa Halti Reissu -takki.