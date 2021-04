Konsernijaosto: Lausunto Etelä-Espoon linjastoluonnoksesta

Jaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti antaa HSL:lle lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän Etelä-Espoon linjastoluonnoksesta.

Saadun palautteen ja Espoon kaupunginhallituksen konsernijaostossa käydyn keskustelun perusteella lausunnon kohteena olevaa suunnitelmaa on tarkennettu ja parannettu.

Konsernijaosto täydensi lausuntoa koskien erityisesti linjaston palvelutasoa sekä metron käyttöönottovaiheen ketterää reagointia. Lausunnossa todetaan mm. että Espoon kaupunki näkee tarpeelliseksi varautua metron jatkeen käyttöönoton osalta osittaiseen päällekkäisyyteen nykyisen suoraan Kamppiin menevän bussiliikenteen ja metroliikenteen osalta. Päällekkäisyyden tarkoitus on taata joukkoliikennepalvelun sujuvuus etenkin metron käyttöönottovaiheessa ja antaa käyttäjille aikaa löytää uusi palvelu. Tämä tarkoittaisi linjojen 143A, 146A ja 147A liikennöintiä uuden linjaston rinnalla ainakin sen aikaa, kunnes metron käynnistysvaihe on ohi ja toiminta on vakiintunut. Lisäksi Espoon kaupunki pyytää HSL:ää seuraamaan metron jatkeen liikennöinnin ja liityntälinjaston käynnistyttyä koko joukkoliikennepalvelun sujuvuutta, sekä tarvittaessa reagoimaan niihin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Liikennöintimallin ja linjaston tulee varautua siihen että useampi kuin joka toinen juna liikennöidään Kivenlahteen ruuhkassa. Linjaston suunnittelutavoitteen mukaisesti linjasto tulee viimeistellä niin, ettei joukkoliikenteen palvelutaso heikkene oleellisesti yksittäisillä linjaston vaikutusalueilla. Yleisesti joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kehitystä linjaston alueella on seurattava ja pyrittävä yhteistyössä etsimään keinoja joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja sitä kautta kulkutapaosuuden lisäämiseksi. Espoon kaupunki toistaa myös kantansa B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle niin, että se kattaa kaikki Espoon viisi kaupunkikeskusta.

--

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää, että kaupunginhallitus päättää Espoon kaupungin irtautumisesta UNA Oy:stä. Neuvottelutuloksen mukaan Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeet 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

--

Konsernijaosto päätti, että Turun Tunnin Juna Oy:lle voidaan valita tilintarkastaja yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.

Konsernijaosto antoi Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) ry:n valtuuskunnan 30.4.2021 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeen ja tarkensi sitä seuraavasti (kohta 1, kolmas alakohta): "yhdistyksen jäseniltään perimä investointimaksu (0,14 euroa/asukas) poistetaan vuodeksi 2022 ja arvioidaan vuoden 2023 investointimääräraha toimitetun esityksen mukaisesti".

Konsernijaosto nimesi edustajan ja antoi toimiohjeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 23.4.2021. HSY:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 14.4.2021 kutsua koolle

ylimääräisen yhtymäkokouksen käsittelemään toimitusjohtajan luottamuspulakysymystä kuntalain 43 §:n mukaisen menettelyn aloittamiseksi.

Lisäksi konsernijaosto nimesi edustajia sekä antoi toimiohjeita useisiin vuotuisiin yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

