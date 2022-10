Konsernijaoston päätöksiä 10.10.2022

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 1 000 osaketta ja osakepääoma on 0,5 milj. euroa. Espoo Catering Oy toimii in-house -yhtiönä eli sen pääasiallinen palvelutarjonta suuntautuu ainoastaan yhtiön omistaja-asiakkaille, käytännössä Espoon kaupungin toimialoille ja yksiköille. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 10 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Samalla ateriapalvelujen järjestäminen siirtyy muiden tukipalvelujen järjestämisen ohessa hyvinvointialueen vastuulle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on siksi pyytänyt Espoon kaupunkia aloittamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osakkuusvalmistelun Espoo Catering Oy:ssä, jolla varmistetaan Espoo Catering Oy:n ateriapalvelut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sovituille toimipisteille Espoossa vuoden 2023 ajan. Koska osakekaupan taustalla on ensisijainen tavoite varmistaa Espoo Catering Oy:n ateriapalvelut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sovituille toimipisteille Espoossa, on mahdollisimman pieni ja suoraviivainen transaktio kummankin osapuolen kannalta tarkoituksenmukainen. Mikäli kävisi niin, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei enää hankkisi ateriapalveluita sidosyksikköhankintoina Espoo Catering Oy:ltä, on kaupungin intressissä lunastaa osake takaisin alkuperäisellä kauppahinnalla.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

