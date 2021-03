Konserttisarja Womentums haastaa tekoihin tasa-arvon puolesta

Vaasan kaupunginorkesteri toteuttaa kevätkaudellaan konserttisarjan, jossa kaikki kapellimestarit ja solistit ovat naisia. Konserttisarja Womentums rohkaisee kulttuurialan toimijoita vuoropuheluun ja sukupuolten tasapainoa edistäviin tekoihin.

Sukupuolten tasavertaisuutta rohkeasti ja iloisesti rummuttava Womentums on klassisen musiikin konserttisarjana ainutlaatuinen.

– Vastaavaa tekoa ei ole nähty ja kuultu Euroopassa. Nyt kaupunginorkesterina toteutamme sarjan osana keskeistä toimintaamme kansainvälisen tason taiteilijoiden kanssa. Olen tästä vilpittömän ylpeä ja onnellinen, kertoo Vaasan kaupunginorkesterin intendentti Mia Huhta.

Konserttisarjan tavoitteena on sukupuolten tasapaino Vaasan kaupunginorkesterin ohjelmistossa, tekijöissä ja päätöksenteossa. Samalla Womentums tekee näkyväksi ilmiötä, joka on juurtunut syvälle yhteiskunnan rakenteisiin.

– Ihmisten ominaisuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia lukitaan ihan turhaan sukupuoleen. Myös klassinen musiikki oli hyvin pitkään tyystin miehinen maailma, jossa naisilla ei ollut tilaa – ainakaan virallisesti, Huhta taustoittaa ja antaa havainnollistavan esimerkin:

– Besame mucho on maailman tunnetuin laulu, mutta kuinka moni tietää teoksen olevan naisen säveltämä?

Säveltäjä Kaija Saariaho, on ollut rohkaiseva edelläkävijä ja esikuva monille muusikoille. Saariahon mukaan vuoropuhelulle ja tasa-arvoa edistäville teoille on yhä tarvetta.

– Naisen paikka on tämän päivän yhteiskunnassa kaikkialla. Ammatissani olen kuitenkin huomannut, että tottumus on edelleen joskus esteenä musiikkini ja kuulijan välillä. Eli naisen säveltämään musiikkiin suhtaudutaan naiseuden kautta, vaikka sukupuoli on meille kaikille vain yksi osa persoonaamme, Saariaho toteaa.

– Siksi Womentums tarttuu tärkeään epäkohtaan ja juuri oikealla tavalla.

Konsertit esitetään suoratoistolähetyksinä

Vaasan kaupunginorkesterissa luotetaan lujasti myönteisten esimerkkien voimaan. Vuoropuhelun halutaan laajenevan Womentumsin innostamana klassisesta musiikista koko kulttuurialalle ja yhteiskuntaan.

– Muutos on mahdollista uskottavien tekojen avulla. Siksi haastamme ja rohkaisemme myös muut julkiset kulttuurialan toimijat edistämään sukupuolten tasapainoa, Huhta kertoo.

Kevätkauden seitsemän Womentums-konserttia ovat maksuttomia suoratoistolähetyksiä ja siten kaikkien ulottuvilla. Konsertit esitetään yleisölle kaupunginorkesterin kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta. Konserttitallenteet ovat nähtävissä kahden viikon ajan.

– Haluamme herätellä myös yleisöä kyseenalaistamaan asenteitaan. Uusia ajatuksia voi syntyä vain siten, että tiedostamme itsestäänselvyydet ja teemme tilaa muutokselle.

Womentums toteutetaan laadusta tinkimättä

Kevätkauden konserttisarja Womentums alkaa torstaina 25.3. ja huipentuu äitienpäivään 9.5. Ensimmäisessä konsertissa Vaasan kaupunginorkesteria johtaa kapellimestari Emilia Hoving ja solistina on sellisti Senja Rummukainen.

– Saamme Vaasaan vieraaksi ensiluokkaisia ja upeita muusikoita, muiden muassa Anna-Maria Helsingin, Marjukka Tepposen ja Jenny Carlstedtin, Huhta kertoo tyytyväisenä.

– Womentums osoittaa, että laadusta ei tarvitse tinkiä, kun kapellimestarit ja solistit ovat naisia.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuoden 2020 esitystilastojen mukaan säveltäjistä naisia oli 6 prosenttia, kapellimestareista 16 prosenttia ja solisteista 50 prosenttia.

– Sukupuolijakaumaa selvitettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Silloin alettiin onneksi kiinnittää huomiota epätasapainoiseen asetelmaan, joka oli aikaisemmin nähty alalla normaalina, Huhta toteaa.

Vaikka Womentums on klassisessa musiikissa ainutlaatuinen teko, se ei ole ainutkertainen. Womentums jää nimenä ja teemana elämään Vaasan kaupunginorkesterin toimintaan.

Linkit konsertteihin julkaistaan Vaasan kaupunginorkesterin verkkosivuilla:

https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasan-kaupunginorkesteri/

Womentums-konsertit

25.3. Paratiisin häivähdyksiä . Kapellimestari Emilia Hoving. Senja Rummukainen, sello.

. Kapellimestari Emilia Hoving. Senja Rummukainen, sello. 31.3. Stabat Mater . Kapellimestari Jutta Seppinen. Olga Heikkilä, sopraano; Jenny Carlstedt, mezzosopraano.

. Kapellimestari Jutta Seppinen. Olga Heikkilä, sopraano; Jenny Carlstedt, mezzosopraano. 8.4. Hänen tähtensä. Essi Wuorela, laulu & Anna-Karin Korhonen, sähkökannel.

Essi Wuorela, laulu & Anna-Karin Korhonen, sähkökannel. 15.4. Les illuminations . Kapellimestari Anna-Maria Helsing. Marjukka Tepponen, sopraano.

. Kapellimestari Anna-Maria Helsing. Marjukka Tepponen, sopraano. 22.4. Vuodenajat . Liidaus Kreeta-Maria Kentala, viulu.

. Liidaus Kreeta-Maria Kentala, viulu. 30.4. Vappukonsertti . Kapellimestari Maria Itkonen, solisteina orkesterin omat daamit.

. Kapellimestari Maria Itkonen, solisteina orkesterin omat daamit. 9.5. Tuulet tiet. Bravade.

Vaasan kaupunginorkesteri aloitti toimintansa alun perin jo vuonna 1930 Orkesteriyhdistyksen perustamana. Vuonna 1974 orkesteri kunnallistettiin ja sai nimekseen Vaasan kaupunginorkesteri. Nykyään Vaasan kaupunginorkesterissa soittaa 31 muusikkoa. Tammikuusta 2021 lähtien orkesterin ylikapellimestarina on toiminut Tomas Djupsjöbacka. Orkesterin työ- ja konserttipaikka on Vaasan kaupungintalo, joka sijaitsee Vaasan keskustassa.

Sinfoniakonserttien lisäksi orkesteri tekee muun muassa viihde- ja koululaiskonsertteja sekä eri musiikinlajeja yhdisteleviä konsertteja. Myös yhteiskonsertit muiden lähiseudun orkesterien kanssa kuuluvat toimintaan. Kesäisin orkesteri konsertoi musiikkijuhlilla ja festivaaleilla. Orkesteri on esiintyy mm. Ilmajoen Musiikkijuhlilla, Korsholman Musiikkijuhlilla. Vaasan kaupunginorkesteri tekee oopperayhteistyötä Vaasan Oopperasäätiön ja Vaasan kaupunginteatterin kanssa.

Vuodesta 1999 kaupunginorkesterin on ollut mukana Viljo ja Maire Vuorion säätiön järjestämässä kansainvälisessä Jorma Panula Kapellimestarikilpailussa, joka pidetään joka kolmas vuosi. Vaasan kaupunginorkesteri toimii myös Jorma Panula kapellimestarikurssin orkesterina.