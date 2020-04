Konservatorion rakennustyöt käynnistyvät Joensuun kampuksella – Carelialla uudistustöitä

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi.

Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimuksemme ja koulutuksemme vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. UEF on vaikuttavia tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen ja yritysten käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 225 rakennuksesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli noin 165 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi