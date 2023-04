Konsta Punkan valokuvanäyttely avautuu olutlanseerauksen yhteydessä – keksitkö nimen karhukuvalle?

Sinebrychoff jatkaa Itämeren suojelua jo kolmannella Itämeri-sitoumuksellaan ja näyttää suuntaa kestävämmän panimoteollisuuden edelläkävijänä 23.3.2023 12:08:47 EET | Tiedote

Sinebrychoffin uuden Baltic Sea Action Groupille antaman Itämeri-sitoumuksen pääteema on uudistava maatalous, jolla on vahva kytkentä vesistöidemme ja Itämeren hyvinvointiin. Sinebrychoffin tavoitteena on pysyä panimoteollisuuden suunnannäyttäjänä uudistavan maatalouden saralla.