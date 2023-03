Konsulttiyhtiö BearingPoint ostaa Korkian vastuullisuuskonsultoinnin liiketoiminnan

Eurooppalainen liikkeenjohdon ja teknologian konsultointiyritys BearingPoint on ostanut suomalaisen investointi- ja asiantuntijayritys Korkian vastuullisuuskonsultoinnin liiketoimintayksikön.

Liiketoimintaoston myötä BearingPointiin liittyy kokenut tiimi kestävän kasvun asiantuntijoita, jotka tulevat täydentämään BearingPointin tarjoomaa uusiutuvan energian, resurssiviisaan teollisuuden ja kestävän liikkumisen aloilla. BearingPointille siirtyvillä asiantuntijoilla on laajaa kokemusta kestävän kasvun tukemisesta muun muassa julkisen sektorin, kulutushyödykkeiden ja vähittäiskaupan sekä perushyödykkeiden ja logistiikan toimialoilla.

”Toivotamme Korkian vastuullisuuskonsultoinnin tiimin ilolla osaksi BearingPointia. Heillä on vankka kokemus asiakkaiden tukemisesta vastuullisuuden ja liiketoiminnan kasvun saralla. Tämä hankinta on jatkumoa kasvutavoitteidemme toteuttamiselle vastuullisuuden liiketoiminta-alueella”, kertoo BearingPointin globaali johtaja Kiumars Hamidian.

Kyseessä on BearingPointin toinen merkittävä investointi vastuullisuuden liiketoimintakentällä viimeisen vuoden sisällä – kesäkuussa 2022 yritys osti ranskalaisen, ympäristövastuullisuuteen erikoistuneen konsulttiyritys I Caren.

”Näemme asiakkaidemme keskuudessa voimakasta kysyntää tällä kentällä. BearingPointin ja Korkian vastuullisuuskonsultoinnin kyvykkyyksien yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä kattavampia asiantuntijapalveluita vastuullisuustavoitteiden toteuttamisen tueksi”, Hamidian jatkaa.

”Korkian osaaminen kestävän kasvun kentällä on merkittävä askel eteenpäin kasvavalle vastuullisuuskonsultoinnin liiketoiminnallemme, ja tiimi on myös kulttuurisesti erinomainen täydennys Suomen praktiikkaamme. Uusi tiimi tulee palvelemaan asiakkaitamme useilla toimialoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti”, kertoo BearingPointin Suomen maajohtaja Mika Niemelä.

”Olen iloinen, että konsultoinnille löytyi hyvämaineinen ja luotettava uusi koti. Heillä on edessään hyvä tulevaisuus BearingPointin omistuksessa. BearingPointilla on erinomaiset resurssit tukea liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Me Korkialla puolestaan jatkamme keskittymistä uusiutuvaan energiaan ja etenemme samalla tiellä kuin olemme viime vuodet kulkeneet”, Korkian toimitusjohtaja Pauli Mäenpää sanoo.