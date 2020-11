Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt valtatiellä 6 valmistuvat

Euroopan sosiaalirahastosta tukea ihmisille ja yrityksille koronapandemian haittavaikutusten vähentämiseen 29.10.2020 08:49:39 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tammi-elokuun 2020 aikana yhteensä 34,8 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,6 miljoonaa euroa kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 10,4 miljoonaa euroa Lappiin ja 2,4 miljoonaa euroa Kainuuseen. Lisäksi usean maakunnan alueelle kohdentuvia hankkeita on rahoitettu noin 4,4 miljoonalla eurolla. Valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ESR-hankkeita on rahoitettu yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla.