Kontiolahden maailmancupin valmistelut jatkuvat yleisötapahtumana

Itä-Suomen aluehallintovirasto kevensi helmikuun alussa aiemmin asettamiaan kokoontumisrajoituksia.



—Tämän tiedon pohjalta valmistaudumme Kontiolahden maailmancupiin yleisötapahtumana, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen.



Aluehallintoviraston linjaukset ovat voimassa 20. helmikuuta asti.



—Seuraamme tilannetta, ja muutokset ovat vielä mahdollisia ennen maaliskuuta. Olemme kuitenkin toiveikkaita, että koronarajoitusten purku etenee tämän hetken näkymän mukaisesti.



Liput ennakkomyyntinä



Lippuja myydään ampumapenkan ja lähtö-/maalialueen kohdalla olevaan A-katsomoon sekä latukatsomoon, josta pääsee muun muassa seinänousun ja stadionille saapuvan kaarteen luo. VIP-katsomo on lähtö-/maalialueen kohdalla.



Vaikka kokoontumisrajoituksia on kevennetty, järjestäjien ja yleisön vastuu turvallisen tapahtuman rakentamisessa korostuu.



—Turvavälit, hyvä hygienia, kotiin jääminen oireellisena ja muut tutuksi tulleet koronaohjeet on pidettävä mielessä. Me järjestäjinä noudatamme niin viranomaisten kuin Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n ohjeita. Parin viime vuoden kokemuksiin pohjautuen meillä on hyvät suunnitelmat turvallisen tapahtuman järjestämiseksi.



Leinonen korostaa sitä, että yleisölle on reilusti tilaa jakaantua useisiin katsomoihin.



—Vähennämme tietoisesti lähikontakteja yleisön kesken. Perinteisiä lipunmyyntipisteitä ei porteilla ole. Kaikki liput myydään ennakkomyyntinä verkossa tai Lippupisteen palvelupisteissä, sanoo lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti.



Pitkä odotus päättymässä



Kisakylän rakentaminen Kontiolahden ampumahiihtostadionilla on jo käynnissä. Joukkueet saapuvat Kontiolahdelle helmi-maaliskuun vaihteessa Pekingin olympialaisista. Kontiolahdelta maailmancup-kiertue jatkaa Viron Otepäähän.



—Suomalaisurheilijoiden menestys tällä kaudella on selvästi innostanut penkkiurheilijoita. Suomalaiset ovat parin vuoden ajan joutuneet kilpailemaan ilman kotiyleisön kannustusta ladun varrella. Nyt tälle pitkälle tauolle saadaan toivottavasti piste, Leinonen sanoo.