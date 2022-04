Kontulan Oluttehdas sai väkevän kasvurahoituksen

Viime vuonna perustettu Kontulan Oluttehdas on kasvanut vahvasti Keijo-olut ja Betonii-lonkero -brändeillään, joita on myyty Suomessa jo yli miljoona tölkkiä. Mietojen alkoholikuomien rinnalle Kontulan Oluttehtaan tytäryhtiö Kontulan Tehdas lanseeraa uuden ja suuren Käyrä-grillimakkaran yli 400 vähittäiskauppaan.

”Olemme rakentaneet hyvin kevyen kiinteän organisaation tuotteidemme ympärille, mutta kumppaniverkostomme on maailmanluokan tasoa. Kotimainen omistus sekä huippuammattimainen tuotanto Suomessa ja lähialueilla, logistiikka ja varastointi tekevät meistä markkinoiden ketterimmän toimijan. Uusi osakkaamme omaa nerokkaan bisnesmallin, joka vapauttaa meiltä markkinointiin varattua kapasiteettia. Sen käytämme niin vahvaan muuhun markkinointiin ja myyntiin kuin kasvuyhtiömme vain kykenee”, kertoo Kontulan Oluttehtaan kauppias Matti Pesonen.

Uusi kotimainen mediapalveluyhtiö 8 Media Ventures näkee Kontulan Oluttehtaassa vahvan menestyspotentiaalin, jota voi ruokkia massamainonnalla.

”Kotimainen päivittäistavarakauppa kaipaa isoihin volyymikategorioihin aktiivisia ja piristäviä haastajia. Kontulan Oluttehtaan ja sen tytäryhtiön Kontulan Tehtaan toimintamalli on ainutlaatuisen kevyt, mutta vahvaan kasvuun skaalautuva. Nopeutamme juomien ja makkaran myynnin kasvua nyt väkevällä Media for Equity -mediasijoituksella”, kertoo 8 Media Ventures Oy:n perustaja Jarkko Nordlund.

Suomessa uusi Media for Equity -palvelumalli antaa kasvuyrityksille mahdollisuuden päästä käsiksi laajoihin suomalaisyleisöihin ja kokea, miten vahva massamarkkinointi vauhdittaa liiketoiminnan kasvua.

”Uskomme tuotteidemme vahvaan mediamainontaan ja tämä uudenlainen mainonnan ja bisnesyhteistyön malli tukee myös kasvutavoitteitamme. Olemme jo jonkin aikaa miettineet ratkaisua ja meille sopivaa kaveria, ja Nordlundin pumppu osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Kontulan konsernin arvo asettui ensimmäisen tilikauden jälkeen 2,5 miljoonaan euroon siitäkin huolimatta, ettemme osaa käyttää tietokoneita niin kuin startup-skenessä yleensä on tapana”, iloitsee Matti Pesonen

8 Media Ventures Oy on uusi kotimainen mediapalveluyhtiö, joka keskittyy kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien pohjoismaisten kasvuyritysten tuotteiden ja innovaatioiden saattamiseen suuren yleisön tietoisuuteen. Media for Equity -periaatteella toimiva 8 Media Ventures tarjoaa kasvuyhtiöille mediamainontaa kasvattaen yhtiöiden liiketoimintaa tunnettuuden avulla. Yhtiön päämediat Suomessa ovat MTV Oy ja Bauer Media. 8 Media Venturesin perustajina työskentelevät monipuolisen media-, kuluttajamarkkinointi-, teknologia- sekä investointialan taustan omaavat Jarkko Nordlund, Sami Vikback, Tero Ojanperä ja Philip Lindqvist. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tukholmassa.

Kontulan Oluttehdas Oy on vuonna 2021 perustettu suomalainen firma, jonka ensimmäisen tilikauden myynneistä tilitettiin valtiolle yli miljoona euroa veroja. Vahvoihin brändeihin erikoistunut yritys nousi Keijo-oluella ja Betonii-lonkerolla omalla toimialallaan keskikokoisten yritysten joukkoon. Menestys on toiminut laajentamisen kannustimena ja osoittanut, että toisinkin toimimalla voi onnistua.