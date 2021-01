KORJATTU: Kirjastolla kokoontuu keväällä ilmastoaiheiset lukupiirit suomeksi ja ruotsiksi

KORJATTU KOHTA: RUOTSINKIELISEEN LUKUPIIRIIN ON ILMOITTAUDUTTAVA MARJA.MIKOLA@VAASA.FI. Vaasan kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa lukupiirikampanjassa, jossa voi lukea, keskustella ja kuunnella ilmasto- ja luontokriisistä paikan päällä kirjastossa. Ilmastolukupiirit kokoontuvat pääkirjastossa kevään aikana tiistaisin (suomeksi) ja lauantaisin (ruotsiksi).

Suomenkielinen Ilmastolukupiiri kokoontuu kevätkaudella 2021 pääkirjaston Venny- tapahtumatilassa (2.krs.) tiistaisin klo 18-19.30. Lukupiiriä vetää runopiiristäkin tuttu vaasalainen runoilija Mikko Nevantakanen.



Kevään aikana lukupiirissä luetaan seuraavat suomenkieliset kirjat, jotka voi hakea lainaan pääkirjaston infosta.



TI 26.1.2021 Elina Hirvonen: Kun aika loppuu

TI 23.2.2021 Risto Isomäki: Ruoka, ilmasto ja terveys

TI 23.3.2021 Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

TI 20.4.2021 Alan Weisman: Maailma ilman meitä

TI 18.5.2021 David Wallace-Wells: Asumiskelvoton maapallo

Ruotsinkielisessä lukupiirissä luetaan seuraavat kirjat:

LA 23.1 Maja Lunde, Binas historia

LA 20.2 Lyra Koli: Allting växer

LA 20.3 Ian McEwan: Hetta

LA 24.4 Annika Luther: De sista entusiasterna

LA 22.5 Enligt deltagarnas önskemål

Ruotsinkieliseen lukupiiriin on ilmoittauduttava marja.mikola@vaasa.fi.



Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto- ja luontokriisin. Aihepiiri rajataan kirjoihin, jotka käsittelevät tai sivuavat ilmastokriisiä ja erityisesti sitä, miten sen kanssa eletään. Ajatuksena ei ole niinkään “opiskella ilmastonmuutosta”, vaan löytää uusia näkökulmia siihen, missä määrin ilmastonmuutos on “kaiken muutos” ja miten sen kanssa eletään.



Verkossa valtakunnallisiin lukupiireihin voi osallistua sivustolla https://ilmastolukupiiri.fi/. Tällä hetkellä lukupiirejä järjestetään yli 50 eri puolilla Suomea. Yhteinen aloitustapahtuma järjestetään 18.1.2021 klo 18 Helsingin keskustakirjasto Oodissa, ja sitä voi seurata etänä ilmastosivuston kautta.



Ilmastolukupiiri-haasteen toteuttaa Greenpeace, yhteistyössä Helmet-kirjastojen, kirjastojen valtakunnallisen "Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle" -hankkeen, Lukukeskuksen, Suomen Kirjastoseuran, Marttaliiton sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa. Kampanjassa on mukana useita kaupungin-/kunnankirjastoa eri puolilta Suomea.



Vaasan pääkirjaston lukupiirin tapaamisissa noudatetaan turvavälejä ja muita korona-ajan hygieniasuosituksia. Osallistujien yhteystiedot kerätään mahdollista jäljittämistä varten. Yhteystietoja säilytetään kaksi viikkoa.