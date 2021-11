Korjattu tiedote // Äänestä Vaasan Lucia-mummoa 2021

Korjaus: Lucia-mummo -ehdokkaan nro 7 nimi on Kyllikki Bäckman (ei Backman).

Lucia-mummo -ehdokkaat 2021:

1. Ulla Cederberg: Ulla on iloinen ja toimelias isoäiti. Italia on lähellä hänen sydäntään ja matkustaminen kuuluu Ullan tulevaisuuden suunnitelmiin.

2. Lisa Dahlvik: Rauhallinen ja huumorintajuinen Lisa rakastaa luontoa ja eläimiä. Perhe ja lastenlapset ovat hänelle tärkeä asia.

3.Hilkka Valkki: Hilkka on lapsirakas ja perhekeskeinen. Hän on iloinen ja muiden kanssa hyvin toimeen tuleva. Urheilu on ollut aina lähellä Hilkan sydäntä.

4. Agneta Fransholm-Nordman: Agnetan sydäntä lähellä ovat lapset. Hänellä riittää kuntoilun ohella aikaa myös toimia luokkamummona.

5. Kaisu Rinkineva: Hyväntuuliselle Kaisulle tärkeää on terveys ja ystävät. Hän tutustuu helposti uusiin ihmisiin ja luo hyvää mieltä ympärilleen.

6. Kerttu Hautala: Kerttu on hyväntuulinen ja nauravainen neljän polven mummi. Hän käy aktiivisesti kerhoissa, Martat ovat sydäntä lähellä. Kesäisin hän viettää paljon aikaa synnyinkodissaan.

7. Kyllikki Bäckman: Sydämen asioina Kyllikillä on perhe sekä puutarhan hoito. Hän on kuitenkin aina asettanut muut itsensä edelle.

8. Hilkka Lax: Pirteällä ja iloisella Hilkalla on perhe lähellä sydäntä. Hän on toiminut liike-elämän ohella aktiivisesti myös yhdistyksissä.

Vaasan Lucia-Mummo-ehdokkaita voi äänestää myös Vaasan Lucia-mummo Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/Vaasan-Lucia-Mummo-1674757266070079. Valitse suosikkisi ja anna äänesi. Vaasan Lucia-mummo kruunataan 13.12.2021.

Kuvat: Dragos Alexandrescu