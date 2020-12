///KORJATTU TIEDOTE/// Finanssivalvonta on hyväksynyt S-Pankin perusesitteen liittyen joukkovelkakirjaohjelmaan

Finanssivalvonta on hyväksynyt S-Pankin perusesitteen liittyen joukkovelkakirjaohjelmaan 22.12.2020 13:35:00 EET | Tiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Finanssivalvonta on eilen 21.12.2020 hyväksynyt S-Pankki Oyj:n perusesitteen liittyen yhteensä enintään 1,5 miljardin euron joukkovelkakirjaohjelmaan, jonka puitteissa voidaan laskea liikkeeseen vakuudettomia lainaosuuksia ja katettuja joukkolainoja. Ohjelman alla liikkeeseenlaskettavia instrumentteja saatetaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Perusesite on saatavilla englanninkielisenä S-Pankin internetsivuilta osoitteesta https://www.s-pankki.fi/investors. Danske Bank A/S toimii ohjelman järjestäjänä. Lisätietoja: Pekka Ylihurula, toimitusjohtaja, S-Pankki, pekka.ylihurula@s-pankki.fi, p. 010 768 2100 Eero Saloranta, johtaja, Yritysasiakkaat ja Treasury, S-Pankki, eero.saloranta@s-pankki.fi, p.