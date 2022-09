KORJATTU TIEDOTE// KORVAA 14.9. klo 14.44 LÄHETETYN TIEDOTTEEN. INGRESSIÄ KORJATTU // MTK:n puheenjohtaja Marttila: EU-parlamentin kanta puuenergiaan on kestämätön ja käsittämätön

MTK:n ja SLC:n Kasvukausikysely: Lähes puolet viljelijöistä uskoo taloudellisen tilanteen heikkenevän entisestään – suurin huoli sähkön ja lannoitteiden hinnoista 2.9.2022 08:21:10 EEST | Tiedote

Maatilojen taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Kesän aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen. Siipikarja-, erikoiskasvi- ja kasvihuonetiloilla taloudellinen tilanne on heikentynyt jopa näinkin lyhyellä aikavälillä. Kauppojen lupaamat sadat miljoonat eurot elintarvikeketjulle ja maatiloille eivät ole toteutuneet ja tuoneet suurta helpotusta alkutuottajille. Tuottajahinnat ovat nousseet kesän aikana parhaimmillaankin vain maltillisesti. Suunta on kuitenkin oikea, sanovat tuottajajärjestöt MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund).