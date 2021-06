Korjattu tiedote // Näyttelykierrokselle tai työpajaan – kesäohjelmaa Vaasan kaupungin museoissa

Kuntavaalien vahvistettu tulos Vaasassa 16.6.2021 14:33:12 EEST | Tiedote

Kuntavaalit 2021 on käyty ja vaaleissa valittiin Vaasan kaupunginvaltuustoon 55 jäsentä. Keskusvaalilautakunta on saanut tarkastuslaskennan valmiiksi ja vaalien lopullinen tulos on selvillä. Äänestysaktiivisuus Vaasassa oli 55,8 %.