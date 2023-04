//KORJATTU TIEDOTE /// Tapio Lehtisen pelastanut Kirsten Neuschäfer voitti maailman haastavimman purjehduskilpailun

Kirsten Neuschaferin voitto jää kilpapurjehduksen historian merkkitapahtumiin. Hän on ensimmäinen maailmanympäripurjehduskilpailun voittanut naispurjehtija. Kilpailun vaativuutta kuvaa se, että kuudestatoista kisaan startanneesta purjehtijasta on tällä kertaa selviämässä maaliin vain kolme purjehtijaa. Vuoden 2018-kilpailussa kahdeksastatoista purjehtijasta Tapio Lehtinen pääsi maaliin viidentenä ja viimeisenä. GGR:n alkuperäisessä kilpailussa vuonna 1968 yhdeksästä kilpailijasta maaliin selvisi ainoastaan Sir Robin Knox-Johnston.

"Tämä on upea päivä purjehdukselle. Olen äärettömän iloinen siitä, että juuri Kirsten purjehti kaikista haastavimman kisan voittajana maaliin ja vieläpä ilman pelastamisestani saamaansa 35 tunnin aikahyvitystä. Erinomaisena purjehtijana ja kaikin puolin loistavana tyyppinä hän on täydellinen esikuva ja innoittaja myös purjehdusta harrastaville tai harkitseville tytöille ja naisille. Uskon, että lajistamme tulee hänen esimerkkinsä myötä entistäkin tasa-arvoisempi urheilulaji”, iloitsee suomalaispurjehtija Tapio Lehtinen.

Golden Globe Race -kisan voittonsa myötä 40-vuotiaasta Kirsten Neuschäferistä tuli purjehdushistorian ensimmäinen nainen, joka on voittanut purjehduskilpailun kolme Eteläisen valtameren mantereiden suurta niemeä kiertäen. Nämä ovat Afrikan Hyväntoivon niemi, Australian Cape Leeuwin ja Etelä-Amerikan Cape Horn. Hän on samalla myös ensimmäinen eteläafrikkalainen, joka on voittanut purjehduskilpailun maailman ympäri.

Pelastava enkeli vaikeuksien kautta voittoon

Tapio Lehtisen Asteria-veneen upottua yllättäen 18.11. hän ehti ajelehtia vuorokauden noin 450 merimailin (n. 830 km) päässä Etelä-Afrikan rannikolta, ennen kuin lähimpänä ollut kilpakumppani, kisassa tuolloin kolmantena purjehtinut eteläafrikkalainen Kirsten Neuschäfer ehti paikalle. Kilpakumppaninsa Minnehaha-veneestä Lehtinen pääsi paikalle tulleeseen rahtialukseen, jolla hän matkasi Indonesian Jakartaan. Purjehdusalalla arvostettu Cruising Club of America -avomeripurjehdusjärjestö myönsi Neuschfärille toiminnastaan Rod Stephens Seamanship Trophy -palkinnon, joka annetaan vuosittain yhden tai useamman henkilön pelastamisesta merellä.

Neuschäfer nousi Lehtisen keskeytettyä GGR-kilpailussa toiseksi, kunnes kisaa pitkään johtanut britti Simon Curwen joutui Cap Hornin lähellä ongelmiin suuren aallon rikottua hänen tuuliperäsimensä. Curwen joutui vastaanottamaan veneensä korjaukseen ulkopuolista apua, jonka myötä hän tippui Golden Globe Race -kisan pääluokasta pois. Neuschäfer taisteli loppuun saakka kilpailun voitosta intialaisen Abhilash Tomyn kanssa. Tomyn odotetaan saapuvan maaliin perjantaina.

”Jos suomalaisen tarvitsee merellä tulla pelastetuksi, ei Kirsteniä parempaa voisi siihen hommaan olla. Olen edelleen todella kiitollinen siitä, miten hän toimi hädässäni. Kirsten on paitsi pirunmoinen purjehtia, puhuu hän kaiken lisäksi hyvin suomea ja tuntee Lapissa oppaana työskennelleenä maamme, tapamme ja huumorimme. Toivonkin, että saisimme hänet käymään luonamme vielä ennen kun starttaan seuraavaan maailmanympäryskisaan syksyllä”, kertoo Lehtinen ja jatkaa: ”Olen muutenkin mahdottoman ylpeä naispurjehtijoiden näyttämästä taidosta ja tahdonvoimasta. Sisareni Elina ja tyttäreni Silja ovat myös erinomaisia esikuvia, ja meillä on Galianan tiimissä myös kolme pätevää naista, Viivi Moisio, Kaisla Jacoby ja Pia Grönblom. Heidän kanssaan lähdemme syksyllä purjehtimaan kilpaa maailman ympäri Ocean Globe Race -kilpailuun."

Tapio Lehtinen tiimeineen starttaa ensi syksynä ensi kerran vuonna 1973 purjehditun legendaarisen Whitbread Round the World -kisan 50-vuotisjuhlakilpailuun Ocean Globe Raceen. Myös se purjehditaan kiertotalouden hengessä klassisilla veneillä ja menetelmillä. Lehtinen lähtee matkaan 12-henkisen tiiminsä kanssa S/Y Galianalla, joka on Sparkman & Stephens -venesuunnittelutoimiston klassikko, vuoden 1970 kaksimastoinen Swan 55 -jooli.