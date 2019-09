KORJATTU TIEDOTE: Uudet Nokia-puhelimet tarjoavat eri käyttäjäryhmille aivan uudenlaisia kokemuksia

KORJAUS LOPUSSA: Nokia 7.2 -puhelimen muistiversiot ovat 4GB/64GB ja 6GB/128GB (EI 6GB/64GB). Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 vievät keskihintaisten puhelinten käyttökokemuksen täysin uudelle tasolle. HMD Global tuo uutuuksia myös peruspuhelinvalikoimaan esittelemällä korkean kestävyysluokituksen vaatimukset täyttävän Nokia 800 Tough -puhelimen ja tämän päivän tarpeisiin päivitetyn klassikkomalli Nokia 2720 Flip -peruspuhelimen.

Berliini 5.9.2019 – Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkisti tänään viisi uutta Nokia-puhelinta – kaksi älypuhelinta ja kolme peruspuhelinta. Nokia 7.2 vie keskihintaluokan älypuhelimet uudelle tasolle: puhelimessa on tehokas 48 megapikselin kolmoiskamera ZEISS-optiikalla. Nokia 6.2 -älypuhelin puolestaan tarjoaa edulliseen hintaan erittäin laadukkaan PureDisplay-näytön sekä tekoälyä hyödyntävän kolmoiskamerajärjestelmän.

HMD Global laajensi myös peruspuhelinvalikoimaansa kattamaan uusia verkkoteknologioita ja uusia markkinasegmenttejä. Nokia 800 Tough on HMD Globalin ensimmäinen erityisen kovaan käyttöön suunniteltu Nokia-puhelin, jossa on pitkäkestoinen akku sekä käyttäjille tärkeät sovellukset ja ominaisuudet, kuten Google Assistant, WhatsApp ja Facebook sekä 4G-yhteydet. Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelin on erittäin kompakti, helppokäyttöinen ja tekoälyteknologian ansiosta entistä tehokkaampi. Tämä tekee siitä ihanteellisen puhelimen kuluttajille, jotka tarvitsevat helposti käytettävää puhelinta tai haluavat ajoittain viettää aikaa ilman digitaalisen elämän hektisyyttä. Nokia 110 on edullinen peruspuhelin, joka on suunniteltu erityisesti viihteen kuluttamiseen.

Nokia-puhelinten seuraavan vaiheen kehitys

HMD Global kertoi myös näkemyksiään Nokia-puhelinten tulevasta kehityksestä. Yhtiö uskoo vahvasti, että teknologioiden ja innovaatioiden tehtävä on auttaa ihmisiä eteenpäin – eikä kehityksen pidä rajoittua vain kalliimpiin laitteisiin. Yritys on määritellyt tulevaisuuden tärkeimmät strategiset investointikohteensa. HMD Globalin panostukset Nokia-puhelinten kehittämisessä ja erottuvissa innovaatioissa keskittyvät jatkossa kuvaamiseen, tietoturvaan, muotoiluun ja materiaaleihin. Koska yhtiön tavoitteisiin kuuluu uusien verkkoteknologioiden tuominen yhä laajemman yleisön saataville, HMD Global kertoi esittelevänsä markkinoille vuoden 2020 aikana edullisen huippuluokan 5G-puhelimen.

”Valmistaudumme nyt Nokia-puhelinten seuraavaan vaiheeseen määrittelemällä ne strategiset painopistealueet, joilla kehitämme edelleen Nokia-älypuhelinten käyttökokemusta. Keskitymme erityisesti uusiin innovaatioihin viidennen sukupolven älypuhelimissa, tietoturvallisuudessa, kuvauksessa ja muotoiluissa”, sanoo HMD Globalin toimitusjohtaja Florian Seiche.

”Olemme erittäin ylpeitä vahvasta keskittymisestämme tietoturvallisuuteen kaikissa puhelimissamme. Olemme kategoriamme* ainoa eurooppalainen brändi, joka painottaa vahvasti luottamusta, tietoturvallisuutta ja puhdasta Android-käyttökokemusta. Olemme ainoa yritys alallamme, jonka koko tuotevalikoimassa on viimeisin versio Androidista, ja olemme tuoneet tuoreimmat Android-ominaisuudet kaikkien hintaluokkien puhelimiin. Olemme myös ainoa brändi, joka jatkuvasti toimittaa kuukausittaiset tietoturvapäivitykset puhelimiinsa – pidämme antamamme lupauksen siitä, että pidämme asiakkaidemme puhelimet turvallisina”, Seiche lisää.

Kaksi uutta Android™-älypuhelinta vievät keskihintaiset Nokia-älypuhelimet uudelle tasolle

HMD Global uudistaa voimakkaasti keskihintaisten älypuhelinten kategoriaansa. Yhtiö julkisti tänään kaksi uutta Nokia-älypuhelinta, Nokia 7.2- ja Nokia 6.2 -mallit, joista kumpikin tarjoaa käyttäjille alan johtavia käyttökokemuksia sekä näyttöteknologiassa että kuvaamisessa. Lisäksi sekä Nokia 7.2- että Nokia 6.2 -puhelinten hienostunut viimeistely ja uudet huippumateriaalit tuovat uutta ensiluokkaista pohjoismaista muotoiluotetta keskihintaluokan älypuhelimiin.

”Keskihintaluokan tuotevalikoimamme on aina tiedetty ylittävän käyttäjien odotukset. Nokia 7.2- ja Nokia 6.2 -älypuhelimet jatkavat tätä perinnettä. Ne tarjoavat poikkeuksellisen edullisesti huippukokemuksia kuten Nokia 7.2 -puhelimen tehokkaan 48 megapikselin kolmoiskameran ZEISS-optiikalla ja alan parhaan näytön, PureDisplayn. Molemmissa puhelimissa on Nokia-puhelimille tunnusomainen kahden päivän akunkesto sekä ainutlaatuista pohjoismaista muotoilua, joka on saavutettu uusilla high-tech-materiaaleilla. Lisäksi Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 ovat valmiit tulevaan Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivitykseen – ne vain paranevat ajan myötä”, HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas kertoo.

Nokia 7.2 – huipputeknologiaa keskihintaluokan älypuhelimessa

Nokia 7.2 -älypuhelimessa on tehokas 48 megapikselin kolmoiskamera Quad Pixel -teknologialla ja ZEISS-optiikalla. Puhelimessa esitellään monia uusia teknologioita ja ominaisuuksia, kuten DSLR-tason pro-bokeh-tyylit muotokuvaustilassa. Niillä saa upeita kuvia ja poikkeuksellista kuvanlaatua kaikissa valaistusolosuhteissa. Uudet bokeh-tyylit tuovat puhelimeen ZEISS-linsseille ominaiset visuaalisesti vaikuttavat kuvat ja tunnusomaisen sumennuksen. Nokia 7.2 -puhelimessa on mahdollisuus luonnollisen optisen bokehin tavoin sumentaa sekä kuvan etu- että taka-alaa, mikä tarjoaa kuvaajalle aiempaa vapaammat mahdollisuudet ottaa juuri heidän tyyliinsä sopivia kuvia. Puhelimessa on paremmat hämäräkuvausominaisuudet: yökuvaustilassa käytetään tekoälyä hyödyntävää kuvafuusioteknologiaa yhdessä erittäin herkän 48 megapikselin pääkameran kanssa. Kuten edellisissä keskihintaluokan puhelimissa, Nokia 7.2 -malliin on yhdistetty fanien toiveet tämän kategorian älypuhelimille: kahden päivän akunkesto, vaikuttava PureDisplay-näyttö, aina valmiudessa oleva HDR sekä ajaton pohjoismainen muotoilu.

Nokia 6.2 – upea näyttö ja edistyksellinen kolmoiskamera

Nokia 6.2 on ensimmäinen Nokia 6 -sarjan älypuhelin, jossa on kolmoiskamera ja PureDisplay-näyttö. Se tarjoaa käyttäjille hienon visuaalisen kokemuksen ja edistykselliset kuvausominaisuudet edulliseen hintaan. Nokia 6.2 tuo aina valmiustilassa olevan HDR:n tähän älypuhelinsegmenttiin. Puhelin hyödyntää PureDisplay-teknologiaa, jossa visuaalinen prosessori tuottaa jopa miljardi eri värisävyä. Tekoälyominaisuudet ja tehokas kolmoiskamera antavat Nokia 6.2 -puhelimen käyttäjien ottaa yksityiskohtaisia kuvia, bokeh-muotokuvia ja upeita laajakulmakuvia. Nokia 6.2 tarjoaa Nokia-puhelimille ominaisen pitkän, kahden päivän akunkeston, joten puhelinta voi käyttää ilman pelkoa akun loppumisesta. Pohjoismaista muotoiluperinnettä kunnioittavan Nokia 6.2 -puhelimen muotoilu ja huippumateriaalit tekevät siitä hienostuneen ja ajattoman.

Peruspuhelinvalikoima laajenee – tavoitteena vastata käyttäjien erityistarpeisiin

”Peruspuhelinkategorian johtajana haluamme vastata faniemme monenlaisiin tarpeisiin tuomalla uusia innovaatioita puhelinten muotoiluun, erilaisiin puhelinmalleihin sekä toiminnallisuuksiin. Laajennamme peruspuhelinvalikoimaamme tavoittaaksemme täysin uusia käyttäjäryhmiä. Tarjoamme puhelinten ja matkapuhelinverkkojen viimeisimmät ominaisuudet luotettavissa ja tutuissa Nokia-peruspuhelimissa. Olemme ylpeitä voidessamme esitellä kestävimmän Nokia-puhelimen ikinä, Nokia 800 Tough -mallin. Se on ihanteellinen puhelin ulkoilmaelämään tai työmaakäyttöön. Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelin laajentaa Nokia Originals -tuoteperhettämme ja vastaa faniemme digital detox- ja esteettömyystarpeisiin. Nokia 110 puolestaan tarjoaa täydellisen viihteenkäyttökokemuksen liikkeessä oleville”, sanoo HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas.

Nokia 800 Tough – uusi mittapuu kestävyydelle ja akunkestolle

Nokia 800 Tough on HMD Globalin ensimmäinen erityisen kovaan käyttöön suunniteltu Nokia-puhelin, joka tarjoaa uudentasoista kestävyyttä faneille ympäri maailmaa. Vesi- ja pölytiivis Nokia 800 Tough on rakennettu kestämään niin putoamisia kuin äärimmäisiä lämpötiloja. Nokia 800 Tough -puhelimella HMD Global laajentaa tarjontaansa uusille käyttäjäsegmenteille. Puhelin on ihanteellinen kumppani esimerkiksi vaativille työmaille tai ulkoilmaharrastuksiin. Nokia 800 Tough -puhelimessa on myös uusimmat käyttäjien odottamat ominaisuudet kuten Google Assistant, suositut WhatsApp ja Facebook sekä 4G-yhteydet.

Nokia 2720 Flip – klassikkopuhelin 4G:llä

Nokia 2720 Flip on klassinen simpukkapuhelin, joka on luotu uudelleen nykykäyttäjän tarpeisiin. Se on kompakti ja tuntuu hyvältä kädessä. Lisäksi tekoälyteknologia tekee sen käytöstä aiempaa tehokkaampaa. Puhelimessa on WhatsApp- ja Facebook-sovellukset sekä kätevästi vain yhden näppäinpainalluksen päässä oleva Google Assistant -ääniohjauspalvelu. Jos jotain odottamatonta tapahtuu, Nokia 2720 Flip -puhelimessa on hätäpainike ja ICE-valikko (In Case of Emergency, hätätilanteessa). Nokia 2720 Flip on ihanteellinen kumppani sekä niille, joka kaipaavat taukoa digitaalisesta maailmasta, että niille, jotka tarvitsevat helposti käytettävää puhelinta perheen ja ystäviensä kanssa viestimiseen.

Nokia 110 - viihde mukana taskussa

Nokia 110 -peruspuhelin sisältää kaiken, mitä käyttäjä tarvitsee viihteen kuluttamiseen liikkeessä ollessaan. Siinä on kamera, MP3-soitin ja FM-radio. Nokia 110 -puhelimessa on myös suosikkipelejä, kuten klassinen Matopeli sekä akku, jolla voi puhua auringonnoususta auringonlaskuun yhdellä latauksella. Nokia 110 pohjautuu menestyksekkääseen Nokia 105 -peruspuhelimeen, johon on lisätty kamera, musiikkia ja pelejä tarjoamaan enemmän viihdettä samassa hintaluokassa.

True Wireless Nokia Power Earbuds



Palkittujen Nokia True Wireless Earbuds -korvanappien menestyksen pohjalta HMD Global esittelee True Wireless Nokia Power Earbuds -korvanapit, jotka ovatTrue WIreless Earbuds -tuoteperheen uusin jäsen. Uudet langattomat korvanapit on tehty kestämään pidempään. Kannettavassa latauskotelossa ne voidaan ladata uudelleen jopa 30 kertaa ja jopa huikeaan 150 tunnin toistoaikaan asti.

True Wireless Nokia Power Earbuds -korvanapit tarjoavat korkealaatuisen äänen 6 mm:n grafeeniohjaimiensa ansiosta. Ne ovat myös vedenpitäviä jopa 30 minuutin ajan yhden metrin syvyydessä, ja niillä on IPX7-luokitus. Ne voi yhdistää Nokia-älypuhelimeen vaivattomasti niiden Bluetooth® 5.0 -yhteensopivuuden ansiosta.True Wireless Nokia Power Earbuds -korvanapeilla saa yhteyden Google Assistant -palveluun yhdellä napin painalluksella, jolloin käyttäjä voi hyödyntää ääniohjausta eri tehtävien hoitamiseen liikkeessä.

Saatavuus ja hinnoittelu

Nokia 7.2 -puhelimesta on kolme värivaihtoehtoa: vihreä, musta ja jää. Puhelimesta tulee markkinoille kaksi muistiversiota, jotka ovat 4GB/ 64GB ja 6GB/128GB . Puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 299 euroa (4GB/64GB-versio) ja 349 euroa ( 6GB/128GB-versio ), ja puhelin tulee myyntiin syyskuun lopussa.

. Puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 299 euroa (4GB/64GB-versio) ja 349 euroa ( ), ja puhelin tulee myyntiin syyskuun lopussa. Nokia 6.2 -puhelimesta on kaksi värivaihtoehtoa: musta ja jää. Puhelimesta on saatavilla kaksi muistiversiota, jotka ovat 3GB/32GB ja 4GB/64GB. Suomessa myyntiin tulevan 4GB/64GB-version suositeltu vähittäismyyntihinta on 249. Puhelin tulee myyntiin lokakuussa.

Nokia 800 Tough -puhelimesta on kaksi värivaihtoehtoa: musta ja hiekka. Puhelin tulee myyntiin lokakuun alussa ja sen suositeltu vähittäismyynithinta 119 euroa.

Nokia 2720 Flip -puhelimesta on kolme värivaihtoehtoa: sininen, musta ja pinkki. Puhelin tulee myyntiin syyskuussa, ja sen suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 99 euroa.

Nokia 110 -puhelimesta on kolme värivaihtoehtoa: sininen, musta ja pinkki. Puhelin tulee myyntiin syyskuun puolivälistä alkaen, ja sen suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 29 euroa.

True Wireless Nokia Power Earbuds -korvanapeista on kaksi värivaihtoehtoa: musta ja harmaa. Ne tulevat myyntiin lokakuussa, ja niiden suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 129 euroa.

