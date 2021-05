KORJAUS Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 -listaan

Jaa

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -tiedotteessa klo 14.56 oli listasijoituksiin päässyt virhe. Bistro O Mat, Espoo, esiintyy siellä kaksi kertaa. Oikeat sijoitukset ovat 20:s Tapio, Posio ja 22:s Bistro O Mat Tapiola, Espoo.

Tässä on koko TOP 50 -lista korjattuna sekä sijoitukset 51-100 lisättyinä mukana.

Heikki Kähkönen

Viisi Tähteä

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 + sijat 51-60

1 Palace, Helsinki

2 BasBas, Helsinki

3 Savoy, Helsinki

4 Alexanderplats, Helsinki

5 Bardot, Helsinki

6 Grön, Helsinki

7 Vinkkeli, Helsinki

8 Olo, Helsinki

9 Muru, Helsinki

10 Inari, Helsinki

11 Kaskis, Turku

12 Kuurna, Helsinki

13 C, Tampere

14 Albina & Alexis, Helsinki

15 Gustav Kitchen & Bar, Rovaniemi

16 Mami, Turku

17 Demo, Helsinki

18 Nolla, Helsinki

19 Ora, Helsinki

20 Tapio, Posio

21 Fiasco? by Ultima, Helsinki

22 Bistro O Mat Tapiola, Espoo

23 Ostroferia, Oulu

24 Aanaar, Inari

25 Yes Yes Yes, Helsinki

26 Kajo, Tampere

27 Finnjävel, Helsinki

28 Kakolanruusu, Turku

29 Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30 Ravinteli Huber, Tampere

31 Wino, Helsinki

32 Sky Kitchen & View, Rovaniemi

33 W30, Helsinki

34 Pastis, Helsinki

35 Bistro O Mat, Kirkkonummi

36 Nooa, Turku

37 Lily Lee, Helsinki

38 Nokka, Helsinki

39 Madonna, Helsinki

40 Nude, Helsinki

41 Aki Pop Up, Helsinki

42 Via Tribunali, Helsinki

43 Smör, Turku

44 Emo, Helsinki

45 Hejm, Vaasa

46 Old Boy, Helsinki

47 Kosmos, Helsinki

48 Bona Fide Pop Up, Helsinki

49 The Bull And The Firm, Helsinki

50 Tintå, Turku

51-60

Espa, Helsinki

Carelia, Helsinki

Sicapelle, Porvoo

The Glass, Helsinki

Boon Naam, Helsinki

Young Hearts, Helsinki

Sikke’s, Helsinki

Lucy In The Sky, Espoo

Ruben, Turku

Toca, Helsinki

61-70

Tertin Kartano, Mikkeli

Locanda Scappi, Helsinki

Apotek, Helsinki

Seksico Tacot, Helsinki

Karu Izakaya, Turku

Mikko Utter, Lohja

Plein, Helsinki

Aito, Helsinki

Kolme Kruunua, Helsinki

Hotelli Punkaharju, Savonlinna

71-80

Roster, Turku

Periscope, Helsinki

Roux, Lahti

Bistro Sinne, Porvoo

Pöllövaari, Jyväskylä

Paakari, Kangasala

Näsinneula, Tampere

Ateljé Finne, Helsinki

Farouge, Helsinki

Juurella, Seinäjoki

81-90

Maxill, Helsinki

Meat District, Porvoo

Mei Lin Sichuan, Helsinki

Passio, Helsinki

Sea Horse, Helsinki

Farang, Helsinki

Ludu, Turku

Gillet, Helsinki

Smakby, Sund

Sergio’s, Turku

91-100

Bites, Helsinki

Spis, Helsinki

Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

Kuori, Turku

Kielo, Joensuu

Lie Mi, Helsinki

Hella ja Huone, Tampere

Ragu, Helsinki

E. Ekblom, Turku

Filipof, Joensuu

51-60

Espa, Helsinki

Carelia, Helsinki

Sicapelle, Porvoo

The Glass, Helsinki

Boon Naam, Helsinki

Young Hearts, Helsinki

Sikke’s, Helsinki

Lucy In The Sky, Espoo

Ruben, Turku

Toca, Helsinki

61-70

Tertin Kartano, Mikkeli

Locanda Scappi, Helsinki

Apotek, Helsinki

Seksico Tacot, Helsinki

Karu Izakaya, Turku

Mikko Utter, Lohja

Plein, Helsinki

Aito, Helsinki

Kolme Kruunua, Helsinki

Hotelli Punkaharju, Savonlinna

71-80

Roster, Turku

Periscope, Tampere

Roux, Lahti

Bistro Sinne, Porvoo

Pöllövaari, Jyväskylä

Paakari, Kangasala

Näsinneula, Tampere

Ateljé Finne, Helsinki

Farouge, Helsinki

Juurella, Seinäjoki

81-90

Maxill, Helsinki

Meat District, Porvoo

Mei Lin Sichuan, Helsinki

Passio, Helsinki

Sea Horse, Helsinki

Farang, Helsinki

Ludu, Turku

Gillet, Helsinki

Smakby, Sund

Sergio’s, Turku

91-100

Bites, Helsinki

Spis, Helsinki

Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

Kuori, Turku

Kielo, Joensuu

Lie Mi, Helsinki

Hella ja Huone, Tampere

Ragu, Helsinki

E. Ekblom, Turku

Filipof, Joensuu