Korjaus tiedotteeseen: tarkennus ostajasta lisätty: Lapti myi Kuopion Portin C-vaiheen liike- ja toimitilat Nyfosalle

Myllyhaan koulu luovutettu Nokian kaupungille - lukuvuosi käynnistyy 10.8. uudessa koulussa 10.8.2021 13:10:01 EEST | Tiedote

Lapti on luovuttanut Myllyhaan koulun Nokian kaupungille 30.7. Koulussa on tilat 450 alakoulun oppilaalle. Tänä lukuvuonna koulussa on noin 330 oppilasta ja 40 työntekijää. Myllyhaan koulun rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 ja tilat valmistuivat heinäkuussa 2021. Lukuvuosi käynnistyy 10.8. uudessa koulussa.