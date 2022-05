Korjausprosentti on vauriokorjaamisen tulevaisuuden työkalu

Kun koko maailmaa etsii vastuullisempaa tulevaisuutta, myös vauriokorjaamisen on otettava osaa kestävän kehityksen mallin käyttöönotossa. Suomalainen vauriokorjaamoketju InCar Oy luo uudenlaista standardia koko alalle Vihreän Korjaamon mallilla. Kyseessä on toimintamalli, jossa vauriokorjaamon toimintaa katsotaan ensimmäistä kertaa Suomessa vastuullisuuslasien läpi huomioiden koko korjaamon infrastruktuuri, ei vain osia siitä. Yksin keskeinen tarkasteltava muuttuja tässä on korjausprosentti.

Myös vauriokorjaamisen alan on otettava osaa vastuullisemman ja kestävämmän tulevaisuuden muovaamiseen. Kuva: InCar/Lauri Rotko

”Autoilu on keskellä historiansa suurinta mullistusta. Tavoitteet päästöttömyyteen tai päästöjen minimointiin ovat kovat niin valtioilla, yrityksillä kuin automerkeilläkin. Samaan aikaan vastuullisuuskeskustelun kuumeneminen asettaa kovat tavoitteet eri alojen yritysten yhteistyölle: siinä missä kuluttajat valikoivat tuotteita ja brändejä vastuullisuutta painottaen, myös B2B-yhteistyössä valikoidaan potentiaalisten yhteistyökumppanien vastuullisuutta arvioiden. Haetaan kestäviä bisnesmalleja”, InCarin avainasiakasjohtaja Juha Lehtonen sanoo. Mitä korjausprosentti kertoo? Mitä vähemmän tarvitaan uutta, sitä vähemmän ympäristö rasittuu. Joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin eteen tuleva maapallon ylikulutuspäivä kertoo meille, että kaikkien tahojen on kiinnitettävä huomiota luonnonvarojen käyttöön. Parhaiten tämä onnistuu siten, että raaka-aineiden käyttöön kiinnitetään huomiota alusta asti: korjataan, käytetään uudelleen ja muokataan omiin tarpeisiin sopivaksi. ”Korjausprosentti kertoo, miten paljon meille vauriokorjattavaksi tulevissa autoissa korjataan osia sen sijaan, että ne korvattaisiin uudella. Jo pelkästään vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin lukuja katsomalla nähdään, että InCarin korjausprosentti on 65 %. Toisin sanoen reippaasti yli puolet meille tulevista vaurioista sisältävät korjausta eli käsityötä, vähentäen samalla tarvetta neitseellisten materiaalien käytölle”, Lehtonen toteaa. Vauriokorjaamisen alalla puhutaan yleisesti, että aikojen kuluessa korjaustaidot ovat jääneet kenties vähemmälle huomiolle. Asiakkaiden odotukset vauriokorjaamisen nopeudelle ovat kiristyneet, joten aikaakin säästetään korvaamalla osia helposti täysin uusiin korjaamisen sijaan. ”Kuitenkin tähtäämällä entistä korkeampaan korjausprosenttiin säästetään materiaaleja, ympäristöä ja monesti jopa asiakkaan euroja. Esimerkiksi muovijätteen määrään voidaan vaikuttaa hyvin tehokkaasti korjaamalla puskureita laadukkaasti”, Lehtonen tietää kertoa.

