Korkeakoulu tukee! 11 organisaatiota urakoi parempaa opiskelijahyvinvointia suurhankkeessa – mukana 36.200 opiskelijaa

Etäopiskelu ja -työskentely tulivat kertarysäyksellä osaksi arkeamme pandemian myötä. Muutos on voinut olla musertava erityisesti opiskelijoille, jotka ovat joutuneet selviytymään uudessa ja ainutkertaisessa elämänvaiheessa verkkoyhteisöllisyyden voimin.

- Jo ennen etäopiskeluun siirtymistä monilla korkeakouluopiskelijoilla on ollut haasteita jaksamisen, elämänhallinnan ja mielenterveyden kanssa, ja pandemian vaikutuksesta haaste on syventynyt entisestään, toteaa projektipäällikkö Leea Naamanka Diakista.

Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettu pandemian aikana ja sen jälkimainingeissa monissa korkeakouluissa osana perustoimintaa. Lisäksi toimeen on nyt ryhdytty laajalla hankeyhteistyöllä, jossa on mukana 11 korkeakoulua, opiskelijajärjestöä tai muuta järjestökumppania. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke tavoittaa jopa 36.200 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön varoin toteutettavan hankkeen yhteisbudjetti on jopa 808 500 euroa.

- Kunnianhimoisena tavoitteenamme on Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat vuonna 2023. Astelemme tätä kohti monin, konkreettisin toimin sekä kehittämällä pitkäjänteistä opiskelijahyvinvoinnin mallia, Naamanka kertoo.

Toimia opiskelijan lähellä ja opiskelijahyvinvoinnin malli

Hankkeessa on jo kehitetty useita matalan kynnyksen palveluita opiskelijoille, kuten kuraattoripäivystyksiä Discordissa ja etuutorointia osana opiskelijoiden vertaisohjausta. Osa tukitoimista on oppilaitoskohtaisia ja osaa kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa.

Käytännönläheisten ja opiskelijan arjessa näkyvien uusien tukimuotojen tarjoamisen lisäksi hankkeen keskeinen tavoite on luoda korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin malli. Malli on monistettavissa oppimisen erilaisiin toimintaympäristöihin ja käytettävissä myös muissa kuin hankkeessa mukanaolevissa korkeakouluissa.

- Keskeistä on mallin yhteiskehittäminen opiskelijoiden kanssa. Mallin ytimessä on opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen toimet, jotka viedään korkeakoulujen arkeen, sanoo lehtori Teija Rautiola Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Opiskelija, sinut on haastettu!

Hanke toimii läheisesti opiskelijoiden kanssa, ja nyt haastamme opiskelijat mukaan jakamaan parhaat vinkkinsä jaksamiseen. Haaste toteutuu hankkeen ja mukana olevien organisaatioiden Instagram story -osioissa 30.9.–5.10.

- Kaikkein tärkeintä itsestään huolehtiminen on silloin, kun sille ei tunnu löytyvän aikaa. Laitetaan siis tällä some-haasteella hyvä kiertämään niin, että voimme jakaa parhaat vinkit omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen arjessa. Haastetaan kaveritkin messiin, kannustaa hankkeessa harjoitteluaan tekevä opiskelija Saara Olsbo.

Kampanjatili löytyy Instagramista @korkeakoulutukee sekä mukana olevien organisaatioiden Instagramista.

Katse myös henkilöstöön

Opiskelijoiden ohella korkeakoulujen henkilöstö on hankkeen keskeinen kohderyhmä ja voimavara. Henkilöstölle kehitetään käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä korkeakouluissa.

- Tarjoamme henkilöstölle koulutusta jaksamisesta, opiskelu-uupumuksen tunnistamisesta sekä opiskelijan tukemisesta. Henkilöstön mielenterveysosaamista tukemalla tuemme myös opiskelijaa – osaava henkilöstö tunnistaa tukea tarvitsevan ja osaa ohjata häntä eteenpäin, sanoo asiantuntija Päivi Kohta Nyyti ry:stä.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina ovat mukana korkeakouluista Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunnista Opiskelijakunta KAMO, Opiskelijakunta O’Diako ja Opiskelijakunta TUO sekä järjestökumppaneista Nyyti Ry ja Diakonissalaitos / Vamos nuoret. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toiminta-aika on 6.4.2021–31.12.2023.

Tutustu toimintaan

>> hankkeen verkkosivut http://korkeakoulutukee.fi

>> seuraa somessa #korkeakoulutukee ja #universitysupports

>> osallistu hyvinvointihaasteeseen 30.9.–5.10. Instagramissa @korkeakoulutukee